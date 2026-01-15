Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Singurii care au salutat proiectul de unire inițiat de Maia Sandu au fost cei de la AUR”

Dan Dungaciu: „Singurii care au salutat proiectul de unire inițiat de Maia Sandu au fost cei de la AUR”

Serdaru Mihaela
15 ian. 2026, 11:30, Marius Tucă Show

Dan Dungaciu critică în emisiunea Marius Tucă Show din 14 ianuarie 2026 absența unei politici externe coerente a României, evidențiind tăcerea instituțiilor românești față de declarația Maiei Sandu despre reunificare. Urmăriți aici, integral emsiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu interpretează afirmația acesteia ca pe un apel strategic adresat României, în contextul amenințărilor rusești și al nesiguranței garanțiilor europene sau NATO. Potrivit lui, reacția mută a conducerii române demonstrează incapacitatea de a promova proiecte identitare majore.

„Uitați-vă cum au reacționat când doamna Maia Sandu a ziseu aș vota pentru reuniune. Indiferent cine a spus-o, cum a spus-o președintele Republicii Moldova, pentru prima dată, cu excepția domnului Mihai Ghimpu, a făcut o declarație, revenind asupra ei, nu sub presiune, a spus-o explicit un președinte, un om politic din Republica Moldova, ne place sau nu ne place, nu discutăm asta” , spune Dan Dungaciu

Președinta Republicii Moldova a afirmat recent, într-un podcast britanic, că ar vota „DA” la un referendum pentru reunificarea cu România, marcând o premieră explicită. Dungaciu subliniază că Sandu a făcut această declarație după multiplele întâlniri cu lideri europeni, inclusiv Macron, exprimând dubii față de protecția lor în fața unei posibile avansări ruse spre Odesa sau Prut. Toate instituțiile românești, au ignorat declarația, spre deosebire de Partidul AUR, care a salutat-o. Dungaciu atribuie tăcerea incapacității de a gestiona proiecte complexe

