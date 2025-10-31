Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”

Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională"

31 oct. 2025, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională"

În ediția din 29 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, expertul Dan Dungaciu a discutat despre dificultățile strategice ale României pe fondul contextului internațional actual, cu un focus special pe relația cu Statele Unite ale Americii și Europa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu susține că România este plasată într-o poziție delicată, fiind într-o zonă de război, în proximitatea unei frontiere extinse cu Ucraina. În opinia sa, țara noastră a pierdut oportunitatea de a juca inteligent politic în relația bilaterală cu partenerii externi, în special cu America, și nu a știut să devină un actor puternic și cu relevanță în Europa.

„Faptul că America se uită la Europa care are o entitate care nu are relevanță nici economică, nici strategică, nici altceva, nu puteai să o iubiți. Dar puteai tu, fiind într-o zonă de război, fiind în zona kinetică, fiind având cea mai mare frontieră cu Ucraina, să joci un pic mai inteligent, adică să joci politic pe relația bilaterală.  Ei, asta n-am făcut. Eu cred că ar fi fost absurd. Nu-mi vine să cred că e atâta lipsă de viziune în sistem” , spune Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu a făcut referire la figura lui J.D.Vance , afirmând că „pierde legile”, iar ca o consecință certă, „Federația Românească va fi înfrântă pe teren”. În același timp, el a menționat că președintele Statelor Unite va fi Kamala Harris, subliniind astfel trecerea la o nouă administrație americană care ar putea influența radical relațiile externe și echilibrul geopolitic.

„J.D. Vance pierde legile și evident că Federația Românească va fi înfrântă pe teren. Da, și o să vină Kamala Harris, președintele Statele Unite. Bun, dar asta pune, în sensul ăsta, îmi spuneam eu de doctoratul în incompetență strategică,pentru că pune România într-o situație absolut, cum să spun, fără soluții” , conchide Dan Dungaciu.

