Dan Dungaciu: „Strategia lui Trump a lovit tare Europa. Înseamnă sfârșitul unei ere”

Alexandra Anton Marinescu
12 dec. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre noua strategie de securitate a Statelor Unite, asociată administrației Trump. Discuția a pornit de la impactul asupra lumii, Europei și României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Cel mai influent om politic în Europa este Donald Trump”

Dan Dungaciu a explicat cum a fost primită noua strategie de securitate. Profesorul crede că Donald Trump este considerat deja o figură de maximă importanță pentru politica europeană, lucru care influențează felul în care este privită această strategie.

„Ca de obicei, șoc și groază. Donald Trump, apropo de interviul pe care îl veți difuza, a fost votat de Revista Politico cel mai influent om politic în Europa. Cel mai influent om politic în Europa este Donald Trump. Ce se întâmplă cu această strategie? Eu cred că încă suntem prea devreme. După ce și-au revenit din șocul strategiei, a venit acea informație care nu a fost infirmată și care are niște surse destul de solide și care a trosnit și mai tare establishmentul european.”, susține invitatul.

Sfârșitul unui ciclu istoric

Profesorul explică faptul că strategia americană transmite un mesaj clar: extinderea NATO se oprește. El spune că aceasta este o schimbare majoră, pentru că timp de peste 30 de ani extinderea NATO și extinderea Uniunii Europene au funcționat împreună.

„Ce înseamnă la nivel european? Înseamnă sfârșitul unui ciclu istoric. Căderea comunismului, 1989-1990, frontiera occidentală se duce spre Est ca să se răspândească peste lume. NATO-UE, NATO-UE, așa au mers extinderile. Te înscrii în NATO, te duci în UE. Când strategia americană, pentru prima dată, îți spune că NATO nu se va mai extinde, transmite semnalul foarte clar că s-a terminat cu un ciclu istoric după care Europa, frontiera occidentală, se duce mai departe și înglobează diverse state.”, conchide analistul.

