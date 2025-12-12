Valentin Stan: Victoria lui Ciucu va duce la destrămarea coaliției

În ediția din 8 decembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul, univ. dr. Valentin Stan atrage atenția asupra faptului că succesul lui Ciprian Ciucu, cunoscut pentru pozițiile sale ferme și exprimările directe, poate provoca destrămarea coaliției guvernamentale actuale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Valentin Stan remarcă că Ciprian Ciucu a fost extrem de vocal în disputele interne, în special în privința alianței dintre Anca și Băluță. Pe fundalul acestei tensiuni, s-a aflat și fenomenul așa-zis „vot util”, în cadrul căruia s-au făcut înțelegeri între candidații independenți susținuți sau facilitați de PSD, astfel încât să nu se retragă nimeni și să nu se rupă coaliția.
Victoria lui Ciucu duce la destrămarea coaliției, mai ales că, printre altele, unele persoane din PSD, ori se fac că n-au văzut, ori chiar n-au văzut că în condițiile în care Ciucu țipa din răsputeri că este o alianță între Anca și Băluță, s-a văzut acum, pe final, apropo de așa zisul fenomen, vot util, că acolo au fost înțelegeri peste ceea ce a solicitat micuțul PSD atunci când și-au lansat ei candidații independenți, în așa fel încât să nu se retragă niciunul, ca să nu se spargă, iată, coaliția. N-au avut nevoie să-i retragă, pentru că au lucrat împreună. I-a învățat la Securitate că nu e mare lucru, spune profesorul Stan.