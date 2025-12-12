Valentin Stan: Victoria lui Ciucu va duce la destrămarea coaliției

În ediția din 8 decembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul, univ. dr. Valentin Stan atrage atenția asupra faptului că succesul lui Ciprian Ciucu, cunoscut pentru pozițiile sale ferme și exprimările directe, poate provoca destrămarea coaliției guvernamentale actuale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan remarcă că Ciprian Ciucu a fost extrem de vocal în disputele interne, în special în privința alianței dintre Anca și Băluță. Pe fundalul acestei tensiuni, s-a aflat și fenomenul așa-zis „vot util”, în cadrul căruia s-au făcut înțelegeri între candidații independenți susținuți sau facilitați de PSD, astfel încât să nu se retragă nimeni și să nu se rupă coaliția.