Ion Cristoiu: „America este conștientă că nu poate să mai conducă lumea și trebuie să o împartă cu Rusia și China”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum America este conștientă că nu mai poate conduce singură lumea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „America nu mai poate conduce lumea așa cum a condus-o după Războiul Rece. Și trebuie să o împartă cu alte două mari puteri, cu China și cu Rusia. Decât să vrei să domini și să nu mai poți, mai degrabă recunoști atâta lucru.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum America este conștientă că nu mai poate conduce singură lumea, ci trebuie să o împartă. Acesta a început prin a spune că Trump nu este decât un simplu efect al schimbărilor din SUA. America, susține jurnalistul, este conștientă că nu mai poate conduce singură lumea, așa cum a făcut-o după Războiul Rece. Administrația americană știe că trebuie să împartă lumea cu două alte state, cu Rusia și cu China, adaugă acesta. Cristoiu susține că cel mai important lucru este să recunoști când nu mai poți domina.