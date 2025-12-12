Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Civilizația occidentală nu va pierde din cauza Rusiei, ci din cauza noastră”

Adrian Severin: „Civilizația occidentală nu va pierde din cauza Rusiei, ci din cauza noastră”

Serdaru Mihaela
12 dec. 2025, 08:00, Marius Tucă Show

Adrian Severin, invitat în emisiunea „Marius Tucă Show” din 9 decembrie 2025, a susținut o analiză profundă asupra stării actuale a civilizației euro-atlantice și a responsabilității liderilor care o reprezintă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin afirmă că, deși în prezent nu vedem liderii autentici care să reprezinte această civilizație, problema nu este doar absența lor, ci și faptul că cei existenți o reduc la nimic. Acesta subliniază că aceste conduceri actuale slăbesc valorile și tradițiile europene și occidentale, aruncând civilizația noastră într-o zonă de derizoriu, pe cale să fie acoperită de influențe asiatice. El recunoaște că civilizațiile asiatice sunt respectabile și admirabile, dar potrivite pentru oamenii și tradițiile lor, nu neapărat cele europene sau euro-atlantice.

„Deci, nu știu dacă acești lideri erau pe când nu i-am zărit, dar cu certitudine azi îi vedem și nu sunt, nu mai reprezintă nimic și este vina lor că nu reprezintă nimic, dar aici asta nu-i de ajuns. Important este că ei reduc la nimic civilizația noastră europeană, civilizația noastră euro-atlantică, occidentală, o trimit într-un derizoriu, într-o nimicnicie peste care va fi acoperită de valul civilizațiilor asiatice, care sunt respectabile, care sunt admirabile, dar care sunt potrivite, adecvate pentru oamenii care trăiesc acolo” , subliniază Severin.

Un punct esențial al discursului său este ideea de a avea o relație constructivă, de pace, cu Rusia, China și alte țări, însă fără a renunța la propriile tradiții și identitate. Severin insistă că trebuie să trăim în siguranță „potrivit tradițiilor noastre”,

„Eu vreau să trăiesc potrivit tradițiilor mele, dar tocmai pentru a trăi bine aici, în siguranță, trebuie să am o relație constructivă cu ceilalți” , spune Adrian Severin.

Mesajul lui Severin este unul de asumare a responsabilității: Avem nevoie să ne consolidăm valorile, să ne apărăm identitatea culturală și să avem o abordare echilibrată în relația cu celelalte civilizații.

