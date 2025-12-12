Ion Cristoiu: „În România nu va avea loc o revoluție conservatoare ca în America. În România nu au loc revoluții”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum România nu poate avea parte de vreo revoluție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum România nu poate avea parte de vreo revoluție. Acesta a început prin a descrie noua carte a lui Dan Dungaciu. În acest nou volum „Discursurile istorice ale lui Trump. We the people” se regăsesc mai multe interviuri traduse. Jurnalistul susține că este un volum despre o personalitate imensă. În legătură cu prefața acestui volum, Cristoiu susține că în România nu vor avea loc revoluții. Mai mult, în România nu există curentul conservator.
„Vorbesc strict ca intelectual, că mă pretind intelectual. Deci este o carte fascinantă, un monument, un moment în istoria gândirii noastre, pentru că adună într-un volum și traduce interviurile sau intervențiile publice ale uneia dintre cele mai fascinante personalități ale lumii de azi. Eu nu sunt trampist, dar e personalitate care face istorie în lumea de azi. Ca și Napoleon, ca și Cezar. Am zis că nu sunt trampist, în sensul că nu de aia îl laud. Da? Și el are o prefață foarte bună. Putem discuta, cu unele lucruri nu sunt de acord. De exemplu, ca să te enervez pe tine, nu sunt de acord că în România va avea loc vreodată vreo revoluție conservatoare, ca în America. Pentru că în România nu au loc revoluții și în România nu e conservatorism. Tezele lui în prefață scot în evidență că e un om care a citit și știe. Teza lui este următoarea, pe care am formulat-o și eu cu mai multă modestie, mai înainte, mai demult. El spune așa, Trump este un efect, nu o cauză. El a apărut pentru că trebuia să apară.”, a explicat jurnalistul.