Ion Cristoiu: „În România nu va avea loc o revoluție conservatoare ca în America. În România nu au loc revoluții”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum România nu poate avea parte de vreo revoluție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Tezele lui în prefață scot în evidență că e un om care a citit și știe. Teza lui este următoarea, pe care am formulat-o și eu cu mai multă modestie, mai înainte, mai demult. El spune așa, Trump este un efect, nu o cauză. El a apărut pentru că trebuia să apară.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum România nu poate avea parte de vreo revoluție. Acesta a început prin a descrie noua carte a lui Dan Dungaciu. În acest nou volum „Discursurile istorice ale lui Trump. We the people” se regăsesc mai multe interviuri traduse. Jurnalistul susține că este un volum despre o personalitate imensă. În legătură cu prefața acestui volum, Cristoiu susține că în România nu vor avea loc revoluții. Mai mult, în România nu există curentul conservator.