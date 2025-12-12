Dan Dungaciu: „Neputința guvernanților de a rezolva situația țării reprezintă oportunitatea singurului partid din opoziție”

Discursul lui Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă Show, din 10 decembrie 2025, a adus în prim-plan strategia și viziunea partidului AUR pentru următorii ani, în contextul politic actual al României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a evidențiat că AUR are la dispoziție un orizont de doi ani pentru a se poziționa ca cel mai mare partid din țară, subliniind că scopul partidului nu este doar intrarea la guvernare, ci preluarea efectivă a puterii.

„Noi suntem conștienți că avem 2 ani de zile ca să atacăm localele de pe poziția celui mai mare partid din țară, parlamentare, europarlamentare, prezențiale. Deci, pentru asta nu ai voie să subminezi această mișcare care trebuie, cum să spun, canalizată cu toate forțele ei, nu neapărat partidul AUR în sine, dar cu toate forțele ei spre un scop obiectiv comun, care înseamnă luarea puterii” , afirmă sociologul.

Marius Tucă a dedicat câteva cuvinte celor patru ani care au trecut de la începutul războiului din Ucraina, exprimându-și respectul pentru analistul politic Dan Dungaciu, care a trecut recent în politică, spusă ca o necesitate și un pas important pentru România.

„Înainte de toate, dați-mi voie să fac o considerațiune, ca să zic așa. Suntem parteneri aici, așa consider, de aproape patru ani de zile. În curând, în martie, se fac patru ani de când a început războiul din Ucraina. Nu vine să cred că au trecut patru ani de zile și am avut în dumneavoastră unul dintre cel mai bun, dacă nu cel mai strălucit analist de politică externă, pe care i-am avut eu vreodată” , spune Marius Tucă.

În ceea ce privește planurile AUR pentru perioada următoare, Dan Dungaciu a afirmat că succesul partidului va depinde în mare măsură de muncă constanță, cu „90% transpirație și 10% inspirație”.