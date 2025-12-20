Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Sunt prea multe forțe care nu vor ca războiul din Ucraina să fie oprit”

Dan Dungaciu: „Sunt prea multe forțe care nu vor ca războiul din Ucraina să fie oprit”

Malina Maria Fulga
20 dec. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Sunt prea multe forțe care nu vor ca războiul din Ucraina să fie oprit”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a făcut o analiză a războiului din Ucraina și a intereselor marilor puteri din jurul acestui conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu susține că, contrar celor prezentate în spațiul public, mulți actori politici nu și-ar dori oprirea războiului din Ucraina și că încetarea acestui conflict ar avea și alte consecințe în afară de cele evidente.

„Ei sunt împotriva acestei linii reprezentate acolo de un Donald Trump, de un J.D. Vance și de linia aceea mai dură a republicanilor, adică mișcarea MAGA. Ei, toate aceste echipe, în primul rând cea americană. Pentru că, gândiți-vă puțin, deep state-ul și în România e complicat să gestionezi o chestie care e mult mai mică, darămite în America. Când vin aceia care sunt împotriva rușilor, că așa au fost crescuți și educați, și ei simt că dacă Trump merge mai departe cu investigațiile, pe Obama sau pe Tulsi Gabbard trebuie să-i oprească sau să-i scoată de la putere, că nu se știe ce se va întâmpla cu ei, oamenii ăia sunt în război. În momentul în care noi vorbim, acolo, Tulsi Gabbard răscolește dosare. Unde-i Obama? Obama aici face harta aia pe care o vedem la televizor. Cu Obama în frunte, îi spune cine a ajuns la el, cine a falsificat alegerile. Credeți că Donald Trump uită de alegerile din 2020?”

Analistul politic susține că europenii nu ar dori oprirea războiului, motivând faptul că ar reprezenta pentru ei o plasă de siguranță, atâta timp cât Rusia este deja în conflict, nu poate instrumenta alte conflicte majore în regiune.

„Deci cineva acum pune în pioneze figurile ălora care vor fi, probabil, investigați. Și ei știu asta. Deci ei vor ca Donald Trump să cadă. Europenii sunt perfect de acord cu asta. De aceea, toate aceste negocieri pe Ucraina, și noi am vorbit trei săptămâni despre asta, nu au nicio șansă de izbândă. Pentru că sunt prea multe forțe care nu vor ca lucrurile să se întâmple. Trump încearcă, Trump spune: „Hai să oprim”. Nu mai funcționează nimic. Ei au nevoie ca războiul să dureze cât mai mult. Ischinger a spus: „Atât timp cât durează războiul, rușii sunt ocupați și noi nu avem nicio problemă de securitate”. Deci noi trebuie să ținem războiul funcțional.”

