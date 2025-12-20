Dan Dungaciu: „Sunt prea multe forțe care nu vor ca războiul din Ucraina să fie oprit”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a făcut o analiză a războiului din Ucraina și a intereselor marilor puteri din jurul acestui conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu susține că, contrar celor prezentate în spațiul public, mulți actori politici nu și-ar dori oprirea războiului din Ucraina și că încetarea acestui conflict ar avea și alte consecințe în afară de cele evidente.

„Ei sunt împotriva acestei linii reprezentate acolo de un Donald Trump, de un J.D. Vance și de linia aceea mai dură a republicanilor, adică mișcarea MAGA. Ei, toate aceste echipe, în primul rând cea americană. Pentru că, gândiți-vă puțin, deep state-ul și în România e complicat să gestionezi o chestie care e mult mai mică, darămite în America. Când vin aceia care sunt împotriva rușilor, că așa au fost crescuți și educați, și ei simt că dacă Trump merge mai departe cu investigațiile, pe Obama sau pe Tulsi Gabbard trebuie să-i oprească sau să-i scoată de la putere, că nu se știe ce se va întâmpla cu ei, oamenii ăia sunt în război. În momentul în care noi vorbim, acolo, Tulsi Gabbard răscolește dosare. Unde-i Obama? Obama aici face harta aia pe care o vedem la televizor. Cu Obama în frunte, îi spune cine a ajuns la el, cine a falsificat alegerile. Credeți că Donald Trump uită de alegerile din 2020?”

Analistul politic susține că europenii nu ar dori oprirea războiului, motivând faptul că ar reprezenta pentru ei o plasă de siguranță, atâta timp cât Rusia este deja în conflict, nu poate instrumenta alte conflicte majore în regiune.