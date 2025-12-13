Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „La Bruxelles s-a rupt pentru o zi cordonul sanitar”

Dan Dungaciu: „La Bruxelles s-a rupt pentru o zi cordonul sanitar”

Malina Maria Fulga
13 dec. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Toți cei care au participat la alegerile pe București au fost activiști”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre viitorul partidului AUR și despre cum formațiunea își propune să străpungă, spune el, „cordonul sanitar” al Parlamentului European. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu vorbește despre planurile formațiunii AUR pentru următorii ani, afirmând că partidul își propune să se extindă în cât mai multe localități, dar și să trimită cei mai mulți europarlamentari la Bruxelles.

„Noi vrem să atacăm și vom ataca alegerile locale ca cel mai important partid din România. Nu doar la nivel cantitativ, adică o masă de vot consistentă, semnificativă, dar și la nivel organizatoric. Asta este unul dintre obiectivele noastre. Este evident că vrem să ducem în Parlamentul European cei mai mulți europarlamentari. Și nu îi ducem acolo ca un scop în sine. Proiecția noastră politică, la nivel european, este că, în momentul în care se va rupe complet cordonul sanitar , adică acea idee după care nu ai voie să faci coaliții, nici măcar pe termen scurt, nici să votezi împreună cu partide așa-zis extremiste, când asta o să dispară, va fi o schimbare majoră în Parlamentul European.”

Dungaciu vorbește despre un cordon sanitar care, spune el, ar reprezenta excluderea partidelor considerate ca fiind extremiste, și cum formațiunea AUR ar dori ruperea acestuia chiar prin formarea unui nou grup parlamentar.

„Eu vă reamintesc că, poate cu excepția noastră, nimeni n-a vorbit despre faptul că în Parlamentul European s-a votat Partidul Popular, adevăratul vinovat despre situația politică din Europa și din România, dacă vreți, și partide așa-zis extremiste, împotriva proiectelor ecologice ale stângii europene. În momentul ăla, social-democrația europeană a ieșit public și a spus: „Suntem în Germania nazistă ”. Dar, acolo s-a rupt, pentru o zi cel puțin, cordonul acela sanitar. Și dacă acolo se va rupe, se va rupe peste tot în spațiul național. Noi ne pregătim pentru a ajunge în Europarlamentare, nu doar ca să ducem cei mai mulți europarlamentari, ci să jucăm la nivelul Parlamentului European. Eventual, la nivel mare, ruperea definitivă a acestui cordon sanitar. Și, nu doar să fim în cel mai puternic grup conservator, dar poate să construim noi, în jurul partidului nostru, un grup conservator puternic.”

