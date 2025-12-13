Dan Dungaciu: „La Bruxelles s-a rupt pentru o zi cordonul sanitar”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre viitorul partidului AUR și despre cum formațiunea își propune să străpungă, spune el, „cordonul sanitar” al Parlamentului European. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu vorbește despre planurile formațiunii AUR pentru următorii ani, afirmând că partidul își propune să se extindă în cât mai multe localități, dar și să trimită cei mai mulți europarlamentari la Bruxelles.

„Noi vrem să atacăm și vom ataca alegerile locale ca cel mai important partid din România. Nu doar la nivel cantitativ, adică o masă de vot consistentă, semnificativă, dar și la nivel organizatoric. Asta este unul dintre obiectivele noastre. Este evident că vrem să ducem în Parlamentul European cei mai mulți europarlamentari. Și nu îi ducem acolo ca un scop în sine. Proiecția noastră politică, la nivel european, este că, în momentul în care se va rupe complet cordonul sanitar , adică acea idee după care nu ai voie să faci coaliții, nici măcar pe termen scurt, nici să votezi împreună cu partide așa-zis extremiste, când asta o să dispară, va fi o schimbare majoră în Parlamentul European.”

Dungaciu vorbește despre un cordon sanitar care, spune el, ar reprezenta excluderea partidelor considerate ca fiind extremiste, și cum formațiunea AUR ar dori ruperea acestuia chiar prin formarea unui nou grup parlamentar.