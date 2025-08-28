Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Suntem într-o situație diplomatică fără precedent. Nu putem să sunăm la Bruxelles, nici la Casa Albă, nici pe Xi, nici pe Putin”

Alexandra Anton
28 aug. 2025, 09:40, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre temerile liderilor europeni și despre situația diplomației românești. Analistul a explicat că vizitele la Casa Albă nu au fost din simpatie față de Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu și-au schimbat sentimentele față de Trump, față de America”

Dungaciu a descris modul în care liderii europeni au ajuns la Washington. Ei s-au aflat în incapacitatea de a-l contrazice pe Donald Trump.

„Dumneavoastră credeți că atunci când s-au dus la biroul Oval, de la doamna von der Leyen până la premierul finlandez, s-au dus din dragoste? S-au dus din spaimă, din furie amestecată cu spaimă. Uite de aia a apărut Macron cu mâna în buzunar la poză. Într-o furie, o disperare. Stăteau, așteptau să-i bage în seamă stăpânul lumii pe ei, marii crai de la răsărit, mă rog, de la apus. Nu și-au schimbat sentimentele față de Trump, față de America. Sunt la fel. Detestă la fel. Vor să-l vadă împușcat, mort de șapte mii de ori. Dar n-au ce să facă. Îi apucă groaza. Pentru că își dau seama că vor cădea în hău.”, a spus Dan Dungaciu.

România, blocată într-o paralizie diplomatică

Analistul a subliniat că România nu mai are astăzi capacitatea de a deschide canale diplomatice solide, așa cum s-a întâmplat în trecut.

„Bruxelles-ul nu-i bagă în seamă, americanii nu le răspund, la ruși nu mai spun și la chinezi nici atât. Cu turcii nici nu mai vorbesc. Deci noi suntem într-o situație diplomatică fără precedent.(…) Deci noi nici asta nu putem să facem, domnul Tucă, în momentul ăsta. Noi nici măcar la americani nu mai putem să sunăm. Deci paralizia asta a diplomației românești, care s-a văzut, evident, s-a văzut și la reuniunea anuală a diplomației, au fost niște europeni, în final, comunicatul de pe site-ul Ministerului de Externe, reuniunea anuală a fost pentru Europa, tot Europa-Europa-Europa. Concluzia a fost că ultimul paragraf nici nu menționază nici măcar dimensiunea Euroatlantică. Deci, evident că spaimă. E o spaimă mai mare la periferie decât e acolo, pentru că aici, cum să spun, simți răsuflarea în ceafă. Ăia zic, băi, la o adică ne mai înțelegem.”, spune invitatul.

