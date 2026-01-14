Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Suntem singurul stat unde înjurarea președintelui SUA este criteriu de promovare în carieră”

Dan Dungaciu: „Suntem singurul stat unde înjurarea președintelui SUA este criteriu de promovare în carieră”

Cătălin Costache
14 ian. 2026, 23:30, Marius Tucă Show

În ediția din 14 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a criticat dur modul în care România gestionează relația strategică cu Statele Unite, afirmând că parteneriatul bilateral se află într-o degradare vizibilă. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a declarat că România a ajuns într-o situație paradoxală, în care păstrează la Washington un ambasador ostil actualului președinte american, Donald Trump, în ciuda faptului că alte state au reacționat rapid pentru a evita conflicte diplomatice. El a oferit exemple precum Australia și Republica Moldova, care și-au schimbat ambasadorii pentru a-și proteja relațiile cu SUA.

Analistul a susținut că menținerea actualului ambasador transmite un mesaj politic clar: acela că România nu consideră că a greșit cu nimic în raport cu Statele Unite și că preferă să se alinieze unei axe europene ostile administrației americane. În opinia sa, acest comportament este unic și nociv pentru interesul strategic al României.

Dan Dungaciu: „SUA au rămas un pic partenerul strategic al României. Suntem parteneri strategici doar un pic, și picul ăla devine tot mai mic. Faptul că noi am păstrat același ambasador în SUA… A fost un caz recent cu ambasadorul Australiei care a fost laburist, de stânga, l-a înjurat pe Trump. Trump a spus că nu îmi place de dumneata, iar Australia l-a schimbat. Până și Rep. Moldova și-a schimbat ambasadorul pus de George Soros la Washington. Grozăvia e să ții un ambasador care în campanie a fost împotriva lui Donald Trump. La noi este singurul stat unde înjurarea președintelui SUA, întâmplător Donald Trump, este criteriu de promovare în carieră. Faptul că noi ținem ambasadorul acolo, ce vrea să însemne? Vrea să însemne că n-am greșit nimic în raport cu America, tot ce am făcut, am făcut bine, de la alegerile prezidențiale, și să arătăm „micii porți” la care ne-am arondat că noi suntem de nădejde. Suntem cu Europa împotriva Statelor Unite, poate îi mai dăm un nou mandat. Așa arată statul român, din păcate.”

