Dan Dungaciu: „Trecerea la noua ordine MONDIALĂ va fi cu vânătăi. Doar unii vor reuși să meargă mai departe”

Serdaru Mihaela
02 oct. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Analistul Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă din data de 01.10.2025 a explicat că oficialii români nu contează prea mult în acest context, pentru că România și-a asumat ferm poziția sa europeană și sprijină 100% Uniunea Europeană. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a precizat că, în cazul unui conflict militar sau a unor presiuni care ar putea declanșa un război, România va acționa în linie cu deciziile europene și nu în funcție de dorințele interne ale președintelui. El a menționat că țara noastră nu are alte opțiuni și trebuie să urmeze ordinele Uniunii Europene, care îi oferă și protecție.

„Guvernamentalii noștri au pariat 100% pe o carte. Noi mergem 100% pe Uniunea Europeană. 100% fără nuanțe, fără să crântim, și dacă Uniunea Europeană va ajunge la confruntare militară sau să pună presiuni de așa natură încât să riște un război, atunci România va face la fel. Adică nu e vorba de ce ne dorim noi aici” , subliniază analistul

Vorbind despre capacitatea militară a României, Dungaciu a spus că nu suntem foarte puternici, iar în privința sprijinului extern, a menționat că NATO nu va interveni, iar Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, nu vor trimite trupe în România.

„Uitându-ne puțin la noi, militar vorbind, nu suntem tocmai străluciți, ca să nu zic altfel. Americanii au spus că nu o să intervină și este clar că ei nu se vor băga și Donald Trump nu va trimite trupe aici în niciun caz. Are cu totuși alte probleme” , conchide analistul.

