Dan Dungaciu: „Trump se duce în Alaska să susțină interesele americane, nu interesele Ucrainei sau europenilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician a vorbit despre scenariile posibile în urma negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Analistul a explicat de ce propunerile de armistițiu vehiculate în spațiul public nu au legătură cu realitatea. Nu trebuie să ne așteptăm ca Trump să acționeze în favoarea Ucrainei sau Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dungaciu a spus că ideea de oprire a războiului pe linia de contact, urmată de negocieri, este deja depășită. Moscova a respins-o de mult timp.
„Toate poveștile astea pe care le spun ei n-au nicio legătură cu realitatea și nu cred că cineva le va băga în seamă. Pentru că această idee cu armistițiu pe linia de contact, să oprim războiul și apoi să începem să negociem, asta a fost o idee pe care rușii au respins-o de mult. Și rușii au zis așa: facem o concesie. Oprim războiul, pleacă trupele din Donbas și apoi discutăm. Dacă se va întâmpla asta și pleacă din Donbas trupele, rușii se pun pe aliniamente, acum hai să negociem. Asta spune Trump.”, afirmă sociologul.
Analistul a subliniat că liderul american nu se va duce la masa discuțiilor pentru a apăra interesele Kievului sau ale europenilor, ci exclusiv pe cele ale Statelor Unite.
„Pentru că rușii, dacă era așa, nici n-ar fi venit în Alaska. Și Trump spune: uite, atâta s-a putut, am negociat cu rusul, trebuie să facem asta, trebuie să facem asta. Ucraina face schimb de teritorii și așa mai departe. Și pe urmă Trump pleacă de la negocieri și ce se întâmplă cu europenii? Nu se va întâmpla nimic, pentru că europenii vor fi martorii prăbușirii militare a Ucrainei. Ei pregătesc eventual acum un soi de atac concertat împotriva lui Trump, care a trădat interesele Ucrainei, interesele lumii libere, interesele Occidentului. Păi de ce să fie trădător? Pentru că toată lumea pleacă de la ipoteza care e absolut stupidă, că Trump se duce acolo la negocieri cu rușii ca să susțină interesele Ucrainei sau interesele europene. Nu. El se duce să susțină interesele americane. Că ăsta e mandatul lui.”, conchide Dungaciu.