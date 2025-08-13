Dan Dungaciu: „Trump se duce în Alaska să susțină interesele americane, nu interesele Ucrainei sau europenilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician a vorbit despre scenariile posibile în urma negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Analistul a explicat de ce propunerile de armistițiu vehiculate în spațiul public nu au legătură cu realitatea. Nu trebuie să ne așteptăm ca Trump să acționeze în favoarea Ucrainei sau Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Armistițiul pe linia de contact e respins de ruși

Dungaciu a spus că ideea de oprire a războiului pe linia de contact, urmată de negocieri, este deja depășită. Moscova a respins-o de mult timp.

„Toate poveștile astea pe care le spun ei n-au nicio legătură cu realitatea și nu cred că cineva le va băga în seamă. Pentru că această idee cu armistițiu pe linia de contact, să oprim războiul și apoi să începem să negociem, asta a fost o idee pe care rușii au respins-o de mult. Și rușii au zis așa: facem o concesie. Oprim războiul, pleacă trupele din Donbas și apoi discutăm. Dacă se va întâmpla asta și pleacă din Donbas trupele, rușii se pun pe aliniamente, acum hai să negociem. Asta spune Trump.”, afirmă sociologul.

Dan Dungaciu: „Trump merge la negocieri pentru interesele americane”

Analistul a subliniat că liderul american nu se va duce la masa discuțiilor pentru a apăra interesele Kievului sau ale europenilor, ci exclusiv pe cele ale Statelor Unite.