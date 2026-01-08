Prima pagină » Actualitate » La Tg Jiu, lângă Coloana Infinitului, canalizarea menajeră a scos dejecţiile pe stradă. Localnicii au înfundat-o cu haine second-hand

La Tg Jiu, lângă Coloana Infinitului, canalizarea menajeră a scos dejecţiile pe stradă. Localnicii au înfundat-o cu haine second-hand

Luiza Dobrescu
08 ian. 2026, 09:14, Actualitate
La Tg Jiu, lângă Coloana Infinitului, canalizarea menajeră a scos dejecţiile pe stradă. Localnicii au înfundat-o cu haine second-hand

Municipiul Tg Jiu a fost inundat de apele ieşite pe străzile oraşului, iar în apropierea Coloanei Infinitului, localnicii n-au putut decât să asiste neputincioşi la refularea canalizării menajere, după ce capacele puţurilor au sărit pur şi simplu din cauza presiunii. 

Potrivit primarului Marcel Romanescu, citat de gorjonline.ro, una dintre cauzele principale pentru care lacul Panduraşu ar fi dat pe-afară este blocarea canalului colector cu deșeuri textile de la comercianții de haine second-hand din zonă. Edilul afirmă şi că lacul Pandurașu este neîntreținut corespunzător de concesionari.

Din imaginile postate pe reţelele de socializare se poate vedea cum arată deşeurile aruncate de localnici care au ridicat apa la aproape un metru, în unele curţi.

Însă, ceea ce este cel mai îngrijorător este faptul că dejecţiile din canalizare au început să plutească printre blocuri, marţi şi miercuri, la presiunea volumului de apă care a făcut să refuleze conţinutul pe străzi, mai scriu cei de la gorjonline.ro.

Sursă foto-video GorjOnline.ro

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Anul 2025, unul fără precedent în Europa. Incendii devastatoare și inundații catastrofale în Spania. Ne vom obișnui cu dezastrele climatice?

Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate

Recomandarea video

Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
De ce se spune că trifoiul cu patru foi aduce noroc? O istorie a rarității, simbolului și atenției
ACTUALITATE Adrian Severin: „Americanii se luptă cu rușii și încearcă să oprească războiul și se luptă cu Europa pe care au învins-o”
09:00
Adrian Severin: „Americanii se luptă cu rușii și încearcă să oprească războiul și se luptă cu Europa pe care au învins-o”
CONTROVERSĂ Europa, pusă în fața unor întrebări dificile după căderea lui Maduro. „Răspunsurile îi vor determina viitorul”
09:00
Europa, pusă în fața unor întrebări dificile după căderea lui Maduro. „Răspunsurile îi vor determina viitorul”
ENERGIE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional, pe fondul fenomenelor meteo
08:58
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional, pe fondul fenomenelor meteo
METEO Tabel ninsori | Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, câte zile ninge și care va fi temperatura minimă în ianuarie, potrivit meteorologilor
08:58
Tabel ninsori | Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, câte zile ninge și care va fi temperatura minimă în ianuarie, potrivit meteorologilor
ECONOMIE Rareș a făcut calculul complet. Câți lei a făcut în 2025 ca șofer Bolt, după ce a plătit toate taxele: „Este mai ok la flotă decât la PFA?”
08:53
Rareș a făcut calculul complet. Câți lei a făcut în 2025 ca șofer Bolt, după ce a plătit toate taxele: „Este mai ok la flotă decât la PFA?”
ULTIMA ORĂ DRDP Braşov a anunţat că s-a ridicat restricţia de circulaţie de pe DN15 Topliţa-Borsec
08:52
DRDP Braşov a anunţat că s-a ridicat restricţia de circulaţie de pe DN15 Topliţa-Borsec

Cele mai noi

Trimite acest link pe