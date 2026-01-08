La Tg Jiu, lângă Coloana Infinitului, canalizarea menajeră a scos dejecţiile pe stradă. Localnicii au înfundat-o cu haine second-hand

Municipiul Tg Jiu a fost inundat de apele ieşite pe străzile oraşului, iar în apropierea Coloanei Infinitului, localnicii n-au putut decât să asiste neputincioşi la refularea canalizării menajere, după ce capacele puţurilor au sărit pur şi simplu din cauza presiunii.

Potrivit primarului Marcel Romanescu, citat de gorjonline.ro, una dintre cauzele principale pentru care lacul Panduraşu ar fi dat pe-afară este blocarea canalului colector cu deșeuri textile de la comercianții de haine second-hand din zonă. Edilul afirmă şi că lacul Pandurașu este neîntreținut corespunzător de concesionari.

Din imaginile postate pe reţelele de socializare se poate vedea cum arată deşeurile aruncate de localnici care au ridicat apa la aproape un metru, în unele curţi.

Însă, ceea ce este cel mai îngrijorător este faptul că dejecţiile din canalizare au început să plutească printre blocuri, marţi şi miercuri, la presiunea volumului de apă care a făcut să refuleze conţinutul pe străzi, mai scriu cei de la gorjonline.ro.

Sursă foto-video GorjOnline.ro

