Restricții de trafic pe mai multe drumuri naționale din cauza ninsorilor abundente. DN 68A, complet blocat

Mihai Tănase
08 ian. 2026, 09:20, Actualitate
Foto: Facebook/Meteoplus - Imagine cu rol ilustrativ

Ninsorile abundente au provocat joi dimineață restricții majore de circulație pe mai multe drumuri naționale. Traficul este restricționat sau chiar oprit pe segmente din DN 6 și DN 58, în județul Caraș-Severin, în timp ce pe DN 15A, în Harghita, și DN 1F, în Sălaj, au fost impuse restricții de tonaj. În județul Timiș, circulația este complet blocată pe DN 68A.

Potrivit datelor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, joi dimineață se circulă în condiții de iarnă pe majoritatea drumurilor din țară. Ninsorile sunt prezente mai ales în județele din nordul și centrul României, unde se acționează constant cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant.

În sudul țării, precipitațiile sunt sub formă de ploaie, iar pe anumite sectoare există risc de formare a poleiului, motiv pentru care echipele de drumari intervin preventiv cu material antiderapant.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, autoritățile au impus mai multe restricții de circulație. În județul Caraș-Severin, traficul este oprit pe DN 6, între localitățile Armeniș și Slatina-Timiș, precum și în zona localității Domașnea. De asemenea, circulația este restricționată pe DN 58, între localitățile Soceni și Brebu, scrie News.ro.

Foto: Facebook/Meteoplus

Foto: Facebook/Meteoplus

În județul Harghita, a fost instituită restricție de tonaj pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN 15A, pe tronsonul Toplița – Borsec. O măsură similară este în vigoare și în județul Sălaj, pe DN 1F, în zona localității Meseș, pe tronsonul kilometric 68 – 80.

Situația cea mai gravă este în județul Timiș, unde traficul este complet oprit pe DN 68A, în afara localității Coșava. Acolo, un TIR a rămas înzăpezit pe carosabil, blocând circulația și îngreunând intervenția utilajelor de deszăpezire.

Recomandările polițiștilor rutieri: „Adaptați viteza la condițiile de drum!”

„Pentru o călătorie în siguranţă în aceste condiţii de iarnă, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să evite orice manevră riscantă, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să adopte o conduită responsabilă pe toată durata deplasării şi să nu pătrundă pe drumuri închise traficului rutier.

Reamintim că pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, iar dacă parcurgeţi zone de munte, este recomandată şi montarea lanţurilor”, au transmis polițiștii rutieri.

Autoritățile le recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare asupra condițiilor de trafic și să evite deplasările care nu sunt strict necesare în zonele afectate de ninsoare.

