A căzut în râpă cu maşina chiar lângă biserică. Trei persoane au ajuns la spital

O maşină în care se aflau un adult şi doi copii a ajuns într-o râpă din comuna argeşeană Băiculeşti, satul Anghineşti, chiar în apropierea unei biserici.

Din cauza carosabilului alunecos, un autoturism a ieșit în afara părții carosabile, în comuna Băiculești, satul Anghinești (zona bisericii).

Au intervenit pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș cu două autospeciale, alături de un echipaj de ambulanţă.

În urma evenimentului au rezultat trei victime, un adult și doi copii, care au fost preluate și transportate spital de către echipajul SAJ, informează ISU Argeş.

