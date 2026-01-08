Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „NATO va rămâne în continuare așa cum este și acum, o cochilie vidă”

Andrei Rosz
08 ian. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum NATO va rămâne și după episodul Groenlanda, ca o cochilie vidă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „NATO presupune că fiecare membru se angajează să îl apere pe celălalt, pe oricare dintre ei, care este atacat de un stat terț. Dar niciun membru nu se angajează să-l apere împotriva sieși, împotriva lui însuși. America, sigur, îi apără pe membrii NATO dacă sunt atacați de Columbia. Dar dacă America atacă membri NATO e ok

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum NATO va rămâne și după episodul Groenlanda, ca o cochilie vidă. Acesta a început prin a spune că s-a tot invocat NATO în situația Groenlandei. NATO, susține politicianul, se referă la apărarea reciprocă în cazul atacului unui stat terț. Ironic, acesta susține că nimeni nu intervine în NATO dacă SUA, un stat NATO, atacă un alt stat din Tratat.

„S-a invocat acuma NATO, că dacă Statele Unite, dacă Trump intră în Groenlanda, practic e un atac asupra unui stat NATO. Mai mult sau puțin râzând, totuși, NATO presupune sau ideea NATO este aceea că fiecare membru se angajează să îl apere pe celălalt, pe oricare dintre ei care este atacat de un stat terț. Dar niciun membru nu se angajează să-l apere împotriva sieși, împotriva lui însuși. America, sigur, îi apără pe membrii NATO dacă sunt atacați de Columbia. Dar dacă America atacă membri NATO, e ok, pentru că nu a dat, nu le-a oferit garanții împotriva sieși, împotriva Americii. NATO înseamnă America, sigur că da. Bun, deci, eu cred, ca să ducem prognoza mai departe, că și dacă s-ar ajunge la o soluție militară pentru rezolvarea problemei Groenlandei, NATO va rămâne în continuare, așa cum este și acum, o cochilie vidă.”, a explicat politicianul.

