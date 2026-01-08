Prima pagină » Actualitate » „Avalanșă” de apeluri la Salvamont în ultimele 24 de ore. 72 de persoane salvate, 24 transportate la spital

Mihai Tănase
08 ian. 2026, Actualitate
În ultimele 24 de ore, Salvamont România a intervenit în zeci de situații de urgență în zona montană. Nu mai puțin de 68 de apeluri au fost înregistrate la Dispeceratul Național Salvamont, iar 72 de persoane au avut nevoie de ajutorul salvatorilor montani, o parte dintre ele fiind transportate la spital.

Potrivit datelor transmise de Dispeceratul Național Salvamont, în intervalul analizat au fost primite 68 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe solicitări au vizat zonele Salvamont Maramureș (12 apeluri) și Salvamont Municipiul Brașov (11 apeluri).

Au mai fost înregistrate 7 apeluri pentru Salvamont Harghita, 6 pentru Salvamont Lupeni, 5 pentru Salvamont Sibiu, 4 pentru Salvamont Voineasa, câte 3 apeluri pentru Salvamont Sinaia, Salvamont Prahova, Salvamont Neamț și Salvamont Gorj. Alte intervenții au fost solicitate în județele Brașov, Caraș-Severin – Muntele Mic și Alba (câte 2 apeluri), precum și în Mureș, Cluj, Satu Mare, Bihor și Vatra Dornei (câte un apel).

În urma acestor intervenții, echipele Salvamont au salvat 72 de persoane aflate în dificultate pe munte. Dintre acestea, 24 au necesitat transport la spital, fiind preluate de ambulanțele SAJ, SMURD sau de echipajele Salvamont. Restul persoanelor salvate au primit acordul de a fi transportate cu mașinile aparținătorilor.

Pe lângă situațiile de urgență, Dispeceratul Național Salvamont a mai primit și 51 de apeluri prin care turiștii au solicitat informații și sfaturi legate de trasee turistice și condițiile din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, au transmis reprezentanții Dispeceratului Național Salvamont într-un mesaj publicat pe Facebook.

