Pentru că ninge abundent, Dominic Fritz a ieşit la deszăpezit, pe străzile Timişoarei, fără diacritice la „zăpadă”

Pentru că nu putea rămâne mai prejos ca primarul din Cluj Napoca, Emil Boc, care a ieşit de două ori, în poze, la deszăpezire cu lopata, edilul de la Timişoara a ieşit şi el, miercuri noaptea. Însă, nu cu mâna pe vreo lopată sau la volanul vreunui utilat, ci chiar în maşina de deszăpezire.

La finalul discursului, cel mai nou cetăţean român, Dominic Fritz, i-a invitat pe toţi de-o gintă cu el: „Pe la ora 7.00 sperăm să se oprească ZAPADA şi atunci o să dureze câteva ore până când arterele principale vor fi curate…Haideţi să încercăm să trecem cu bine peste această încercare şi un pic să şi savurăm ZAPADA!”

Dominic Fritz a amers în utilajul pentru deszăpezire ca să vadă cum decurge procesul pe cele 1.300 de străzi alea Timişoarei.

„A fost o noapte lungă la Timișoara, cu multă zăpadă. Echipele de deszăpezire sunt pe teren fără pauză și continuă munca. Se circulă în condiții de iarnă, așa că vă rog să conduceți cu prudență. Ieșiți cu mașina doar dacă este strict necesar și doar cu cauciucuri de iarnă. Mulțumesc tuturor celor care muncesc în aceste condiții și timișorenilor pentru răbdare și responsabilitate!”, a scris primarul Dominic Fritz pe pagina de facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Miruță s-a filmat când face pârtie, la Rânca, în stațiune. „Mai cu lopata, mai cu freza”. Internauții îl provoacă: „Cheamă băieții cu tancurile”

Boc revine la lopată: „Haideți să ne facem fiecare datoria!”. Comentatorii s-au împărțit rapid în doua tabere