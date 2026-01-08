Dan Dungaciu: „Dreptul internațional nu a murit în Venezuela”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum dreptul internațional nu a murit în Venezuela. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum dreptul internațional nu a avut de suferit în Venezuela. Acesta a început prin a spune că problema imensă este de exces. Ideea că dreptul internațional poate să dispară într-o secundă este o ipocrizie, susține sociologul. Din punct de vedere tehnic, analistul susține că intervențiile realizate fără avizul consiliului de securitate sunt mult mai eficiente.

„În principiu, pot să spun acuma, pe o formulă aproape rabinică, și unii, și alții au dreptate, într-un fel. Problema este de exces aici. Să ne înțelegem, toată ideea asta că dreptul internațional… Că te-ai culcat liniștit noaptea și dimineața te-ai trezit și totul e ceață și urât pentru că te-ai născut într-o lume în care dreptul internațional nu mai există, asta este de o ipocrizie sau de o incompetență maxim. Deci, dreptul internațional n-a murit în Venezuela. Am vrut noi să pară că a murit. Moarte, moarte, dar tot mai dă din picioare un pic… Pentru că Venezuela a fost, de fapt, înconjurată de un halou din ăsta mediatic, în care toată presa internațională de la New York Times, care dă semnalul editorial asumat… Un eșec… Ca de fiecare dată pe speța asta… Toată lumea, cea mai… Tot Vestul, de mainstream, nu-i așa, zice domnule, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat o nenorocire, domnule. Păi, da… Dar n-au zis nimic, de parcă, cum să spun, acuma ne-am trezit și dreptul internațional era o chestiune ca o fecioară. La un moment dat, a venit un balaur și a prihănit pe neprihănită. Domnule, asta e… Deci americanii dacă ies și spun, domnule, nu îi mai putem iubi pe americani, că uite ce-au făcut. Păi, domnule, eu nu vreau să fac o comparație foarte tehnică. Raportul intervențiilor pe ce înseamnă dreptul internațional… Adică intervenția validată de o rezoluție a Consiliului de Securitate. Raport este de vreo unu la șapte, unu la opt în favoarea intervențiilor fără aprobarea Consiliului de Securitate.”, a explicat sociologul