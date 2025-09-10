Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Ursula este liderul unei Europe care are poporul european la bază, deși nu are MANDAT”

Dan Dungaciu: „Ursula este liderul unei Europe care are poporul european la bază, deși nu are MANDAT"

Andrei Rosz
10 sept. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Ursula este liderul unei Europe care are poporul european la bază, deși nu are MANDAT”
Dan Dungaciu: „Ursula este liderul unei Europe care are poporul european la bază, deși nu are MANDAT”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre Ursula von der Leyen. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Dacă alegerea Trump a fost o revoluție, Uniunea Europeană face o contra-revoluție.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre mandatul Ursulei von der Leyen. Acesta susține că Uniunea Europeană este împotriva propriului său curent. Acesta susține că dacă alegerea lui Trump a fost o evoluție clară a SUA, UE alege să involueze. Uniunea Europeană a Ursulei, spune acesta, merge contra curentului. Bruxelles-ul este cel mai mare susținător al suveranității Ucrainei. Sociologul spune că în același timp, UE este și cel mai mare inamic al suveranității statelor membre. Acesta susține că Ursula nu ar trebui să aibă drepturi de decidere asupra statelor membre. Aceasta nu a fost aleasă de „poporul european”. Nu i-a fost oferit vreun mandat, deci, nu are legitimitatea de a conduce peste statele membre.

„Deci practic toată lumea a intrat într-o fibrilație. Marea problemă a Uniunii Europene, paradoxal, oricât ar suna de paradoxal, este că ea este împotriva curentului, într-un fel. Pentru că tot ce vedem aici, toată această agitație, America, Rusia, India, China, Israel… astea sunt reacțiile unor state, unor identități. Că ne place ce fac sau nu, asta e altceva. Legitimitatea fundamentelor lor este de tip național. Este votat și susținut, nu neapărat votat democratic, dar susținut pe baza unei adeziuni la stat și la națiunea respectivă. Uniunea Europeană este, dacă vreți, într-o contrarevoluție. Dacă alegerea Trump a fost o revoluție, Uniunea Europeană face o contra-revoluție. Spune că nu în direcția asta trebuie să meargă lumea. Direcția trebuie să meargă în pofida suveranității lor. Și paradoxul șocant la care asistăm este că Bruxelles-ul, cel mai mare susținător al suveranității Ucrainei, este cel mai mare inamic al suveranității statelor din Uniunea Europeană. Ceea ce este aproape comic sau, dacă nu e, e chiar absurd. Deci tu susții înaintarea Ucrainei, care trebuie să decidă orice, oricând, ce vrea. Și când e vorba despre europeni, ei trebuie să admită ceea ce ne spune Bruxelles-ul printr-o persoană nevotată niciodată de către europeni și care a ajuns în fruntea Uniunii Europene, nu se știe exact cum. Adică se știu detaliile din spate. Cum să protejeze Europa Uniunea Europeană. Deci, dânsa este liderul unei Europe care are poporul european la bază și pe care Europa îl gestionează, îl dezvoltă, îl apără, îl securizează. Nu i-a dat nimeni mandat pentru asta. Eu nici nu discut ceea ce spune doamna Ursula. Dacă e bine sau nu e bine. Problema este că nu i s-a dat mandat. Ne-ai întrebat pe noi? Ai supus la vot această chestiune? Ai supus la vot fondul ăsta de, mă rog, de înarmare?”, a explicat sociologul.

