Dan Dungaciu: „Vance poate face cedări la negocieri pentru a-l salva pe Trump de această povară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre evoluția negocierilor dintre Statele Unite și Iran. Invitatul a spus că situația este mai complicată decât pare și că rezultatul depinde de modul în care vor fi gestionate aceste discuții. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Analistul a spus că există încă șanse ca negocierile să aibă un rezultat, însă acestea depind de anumite ajustări strategice. El a subliniat rolul pe care l-ar putea avea J. D. Vance în acest proces.
„Eu nu cred că lucrurile stau chiar atât de bine. Pot să înțeleg strategia de comunicare a Americii, dar nu sunt convins că lucrurile stau chiar atât de senin. Această negociere poate fi salvată. Încă o dată, americanii urcă foarte mult ștacheta. Deci această negociere trebuie să se întâmple. J.D. Vance poate salva situația, de ce? Îl salvează pe Donald Trump de acuzațiile aduse de formațiile MAGA, că a deviat de la cursul lui, și J.D. Vance, care a fost totdeauna izolaționist și el reprezintă acea factură din mișcarea MAGA, scoate, ca să zic așa, castanele din foc.”, crede Dungaciu.
Dungaciu a explicat că implicarea lui J.D. Vance ar putea permite realizarea unor compromisuri în negocieri, fără ca acestea să fie atribuite direct lui Donald Trump. În opinia sa, acest lucru ar putea ajuta atât negocierile, cât și poziționarea politică a celor implicați.
„Și până la urmă își asigură postura de candidat cu foarte mari șanse, înlocuitor al lui Donald Trump. Asta va fi un mare succes. Așa cum poate să se prăbușească, poate să fie victorios. J.D. Vance, într-o negociere, ar putea să facă niște cedări, inclusiv pentru faptul că i se poate reproșa ulterior lui și nu lui Donald Trump că a făcut cedări la negociere. Deci Donald Trump poate să iasă din punctul ăsta de vedere relativ bine, dacă se fac niște negocieri. În niciun caz aceste negocieri nu vor pune Iranul pe genunchi și nu vor schimba regimul din Iran.”, spune invitatul.