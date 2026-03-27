Dan Dungaciu: „Vance poate face cedări la negocieri pentru a-l salva pe Trump de această povară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre evoluția negocierilor dintre Statele Unite și Iran. Invitatul a spus că situația este mai complicată decât pare și că rezultatul depinde de modul în care vor fi gestionate aceste discuții.

Dan Dungaciu: „Negocierea poate fi salvată”

Analistul a spus că există încă șanse ca negocierile să aibă un rezultat, însă acestea depind de anumite ajustări strategice. El a subliniat rolul pe care l-ar putea avea J. D. Vance în acest proces.

„Eu nu cred că lucrurile stau chiar atât de bine. Pot să înțeleg strategia de comunicare a Americii, dar nu sunt convins că lucrurile stau chiar atât de senin. Această negociere poate fi salvată. Încă o dată, americanii urcă foarte mult ștacheta. Deci această negociere trebuie să se întâmple. J.D. Vance poate salva situația, de ce? Îl salvează pe Donald Trump de acuzațiile aduse de formațiile MAGA, că a deviat de la cursul lui, și J.D. Vance, care a fost totdeauna izolaționist și el reprezintă acea factură din mișcarea MAGA, scoate, ca să zic așa, castanele din foc.”, crede Dungaciu.

Vance poate face concesii

Dungaciu a explicat că implicarea lui J.D. Vance ar putea permite realizarea unor compromisuri în negocieri, fără ca acestea să fie atribuite direct lui Donald Trump. În opinia sa, acest lucru ar putea ajuta atât negocierile, cât și poziționarea politică a celor implicați.