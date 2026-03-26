Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”

Andrei Rosz
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum începutul unei negocieri ține de cerințele și puterea de negociere a părților. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum începutul unei negocieri ține de cerințele și puterea de negociere a părților. Acesta a început prin a se întreba dacă cei care susțin planul lui Trump în 12 puncte susțin și cerințele Rusiei din Ucraina. Despre situația din Orientul Mijlociu, sociologul spune că cerințele Iranului, deși sunt exprimate clar, nu vor fi definitorii în negocieri. Pentru a exista o negociere trebuie să se stabilească cine conduce negocierea și unde va avea loc.

„Sigur, sunt curios ca cei care susțin în presa internațională aceasta agendă a Americii, susțin sau care e atitudinea lor față de agenda pe care au rușii apropo de Ucraina… Dacă e vorba să judecăm după agende și după condiții de pace. Începutul oricărei negocieri la care asistăm acum sigur că pleacă de la două lucruri: solicitările fiecărei părți și puterea de negociere a fiecărei părți. Solicitările sunt limpezi și iranienii le-au exprimat. Sigur, ei vor și Ormuzul cu plată pe Canalul Suez, pe modelul Suez-Egipt. Ei vor eliminarea tuturor bazelor americane din regiune, ei vor compensații pentru reconstrucția Iranului. Deci vor fi foarte multe lucruri și unele și altele… Sigur, sunt la început de negociere, nu înseamnă că sunt foarte relevante sau când se vor îndeplini. Sunt elemente de negociere. Negocierea încă nu a început. Se negociază, se discută cine va face negocierea aceasta și unde se va face. Au fost vreo trei candidați până acum, au fost pakistanezii, au fost turcii, au fost egiptenii care și-au oferit serviciile pentru o posibilă negociere. Se vorbește chiar și weekend-ul asta de o întâlnire în Pakistan. Cine va face negocierea din partea Iranului? Se vorbește despre speakerul Ghalibaf (n.r. Mohammad-Bagher Ghalibaf, Președintele Parlamentului din Iran), în acest moment, dar nu e foarte clar dacă el are mandat din partea tuturor. Pentru că iranienilor le este greu acum să-și coordoneze probabil poziția și o să urmeze la negociere. Acea negociere va depinde de ecuația forțelor de pe teren. În weekend se pare că vor ajunge și pușcașii marini, cei 5000 de pușcași și presiunea militară. Presiunea militară va fi mare, da, va fi o presiune militară mare, dar și în momentul în care va continua bătălia… Sigur că vă imaginați ce se va întâmpla cu prețul petrolului, dacă negocierea cade și lupta va începe.”, a explicat sociologul.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
09:00
Dan Dungaciu: „Înainte primeam bezele de la PSD, acum înțeleg că primim de la PNL. Nimeni nu mai înțelege nimic”
ACTUALITATE Victor Ponta: „CSAT-ul nu trebuie să-și dea acordul pentru folosirea bazelor românești. Acordul SUA-România le permite să facă multe lucruri”
08:00
Victor Ponta: „CSAT-ul nu trebuie să-și dea acordul pentru folosirea bazelor românești. Acordul SUA-România le permite să facă multe lucruri”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
07:30
Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Războiul din Iran este un dezastru pentru toată lumea. Singurul care câștigă va fi Putin”
07:00
Victor Ponta: „Războiul din Iran este un dezastru pentru toată lumea. Singurul care câștigă va fi Putin”
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump le-a dat ayatollahilor 48 de ore să deschidă Ormuzul. Trebuie să iasă un oficial iranian și să declare că Ormuzul este deschis
06:30
Valentin Stan: Trump le-a dat ayatollahilor 48 de ore să deschidă Ormuzul. Trebuie să iasă un oficial iranian și să declare că Ormuzul este deschis
ACTUALITATE Valentin Stan: Israelul nu își poate permite un Iran care să dețină bombă nucleară
06:00
Valentin Stan: Israelul nu își poate permite un Iran care să dețină bombă nucleară
Mediafax
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
90% dintre șoferi greșesc aici! Cine are, de fapt, prioritate în sensul giratoriu
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
O nouă lansare Artemis, confirmată de NASA: „Nu există niciun impediment”
FLASH NEWS Claudiu Năsui: „Guvernul greșește masiv refuzând să scadă taxele, și dând în schimb o schemă pentru cei conectați politic și o plafonare de marje”
09:13
Claudiu Năsui: „Guvernul greșește masiv refuzând să scadă taxele, și dând în schimb o schemă pentru cei conectați politic și o plafonare de marje”
INEDIT Ce înseamnă trecerea la ora de vară. Vom avea mai multă lumină seara, dar și mai puțin somn
09:11
Ce înseamnă trecerea la ora de vară. Vom avea mai multă lumină seara, dar și mai puțin somn
SPORT Turcia – România, meci de totul sau nimic. „Tricolorii” luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară
09:10
Turcia – România, meci de totul sau nimic. „Tricolorii” luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară
CONTROVERSĂ Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
09:00
Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
FLASH NEWS Prețul petrolului a crescut alarmant după ce Iranul a refuzat planul de pace propus de Donald Trump
08:49
Prețul petrolului a crescut alarmant după ce Iranul a refuzat planul de pace propus de Donald Trump
INEDIT Oamenii de știință afirmă că au descoperit rămășițele celebrului muschetar D’Artagnan, mort acum aproximativ 350 de ani
08:47
Oamenii de știință afirmă că au descoperit rămășițele celebrului muschetar D’Artagnan, mort acum aproximativ 350 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe