Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum începutul unei negocieri ține de cerințele și puterea de negociere a părților.

Dan Dungaciu: „Solicitările sunt limpezi și iranienii le-au exprimat. Sigur, ei vor și Ormuzul cu plată pe Canalul Suez, pe modelul Suez-Egipt. Ei vor eliminarea tuturor bazelor americane din regiune, ei vor compensații pentru reconstrucția Iranului. Deci vor fi foarte multe lucruri și unele și altele… Sigur, sunt la început de negociere, nu înseamnă că sunt foarte relevante sau când se vor îndeplini. Sunt elemente de negociere.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum începutul unei negocieri ține de cerințele și puterea de negociere a părților. Acesta a început prin a se întreba dacă cei care susțin planul lui Trump în 12 puncte susțin și cerințele Rusiei din Ucraina. Despre situația din Orientul Mijlociu, sociologul spune că cerințele Iranului, deși sunt exprimate clar, nu vor fi definitorii în negocieri. Pentru a exista o negociere trebuie să se stabilească cine conduce negocierea și unde va avea loc.