Dan Dungaciu: „Începutul unei negocieri pleacă de la cerințele fiecărei părți și de la puterea de negociere a acestora”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum începutul unei negocieri ține de cerințele și puterea de negociere a părților.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum începutul unei negocieri ține de cerințele și puterea de negociere a părților. Acesta a început prin a se întreba dacă cei care susțin planul lui Trump în 12 puncte susțin și cerințele Rusiei din Ucraina. Despre situația din Orientul Mijlociu, sociologul spune că cerințele Iranului, deși sunt exprimate clar, nu vor fi definitorii în negocieri. Pentru a exista o negociere trebuie să se stabilească cine conduce negocierea și unde va avea loc.
„Sigur, sunt curios ca cei care susțin în presa internațională aceasta agendă a Americii, susțin sau care e atitudinea lor față de agenda pe care au rușii apropo de Ucraina… Dacă e vorba să judecăm după agende și după condiții de pace. Începutul oricărei negocieri la care asistăm acum sigur că pleacă de la două lucruri: solicitările fiecărei părți și puterea de negociere a fiecărei părți. Solicitările sunt limpezi și iranienii le-au exprimat. Sigur, ei vor și Ormuzul cu plată pe Canalul Suez, pe modelul Suez-Egipt. Ei vor eliminarea tuturor bazelor americane din regiune, ei vor compensații pentru reconstrucția Iranului. Deci vor fi foarte multe lucruri și unele și altele… Sigur, sunt la început de negociere, nu înseamnă că sunt foarte relevante sau când se vor îndeplini. Sunt elemente de negociere. Negocierea încă nu a început. Se negociază, se discută cine va face negocierea aceasta și unde se va face. Au fost vreo trei candidați până acum, au fost pakistanezii, au fost turcii, au fost egiptenii care și-au oferit serviciile pentru o posibilă negociere. Se vorbește chiar și weekend-ul asta de o întâlnire în Pakistan. Cine va face negocierea din partea Iranului? Se vorbește despre speakerul Ghalibaf (n.r. Mohammad-Bagher Ghalibaf, Președintele Parlamentului din Iran), în acest moment, dar nu e foarte clar dacă el are mandat din partea tuturor. Pentru că iranienilor le este greu acum să-și coordoneze probabil poziția și o să urmeze la negociere. Acea negociere va depinde de ecuația forțelor de pe teren. În weekend se pare că vor ajunge și pușcașii marini, cei 5000 de pușcași și presiunea militară. Presiunea militară va fi mare, da, va fi o presiune militară mare, dar și în momentul în care va continua bătălia… Sigur că vă imaginați ce se va întâmpla cu prețul petrolului, dacă negocierea cade și lupta va începe.”, a explicat sociologul.