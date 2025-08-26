Dan Tomozei: „China a trimis un mesaj de FELICITARE în urma alegerii lui Nicușor Dan, dar nimeni de la Cotroceni sau de la Guvern nu a răspuns”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Tomozei a discutat despre perspectiva din care sunt redactate știrile în presa românească și cum aceasta poate afecta percepția internațională asupra României. De asemenea, jurnalistul susține că victoria lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale ar fi fost felicitată oficial de către China, dar autoritățile române nu ar fi trimis niciun răspuns. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Noi nu mai avem informații. Avem doar prejudecăți”

Dan Tomozei vorbește despre modul în care, în România, sunt redactate știrile și reflectate evenimentele, susținând că presa românească are o perspectivă închisă, care transmite la nivel internațional o imagine extremistă.

„Eu aș face o recomandare celor care fac presă în România, să aibă curaj să citească și presa de limbă engleză. Presa de limbă engleză din China și presa de limbă engleză din Rusia. În primul rând la nivel de agenții de presă. În primul rând la nivel de informații. Eu, când mă uit spre România, văd că colegii mei chinezi fac revista presei din România în fiecare zi. Și se traduce în limba chineză, se transmit instituțional, fiecare pe culoarul lui. Ori noi, în România, nu mai avem informații. Noi avem doar prejudecăți. Nu mai avem etichete. Și, spre exemplu, pentru că tot e la modă: Georgescu, Simion, AUR, extremiști. Colegii chinezi din presă, atunci când fac traduceri din presa din România, traduc exact cu etichetele acestea. Și noi ne facem, ca țară, un deserviciu uriaș. Pentru că este vorba, în primul rând, de imaginea României. Bătălia stupidă, politică, din interiorul României se răsfrânge la nivel planetar asupra imaginii României, fie că ești în Asia, fie în America sau în Australia, oriunde. Noi știm că, din presa românească, aflăm că suntem un popor extremist, antisemit, nazist, și avem foarte multe etichete care produc semne de întrebare. Și încerc să le explic colegilor chinezi, am colegi din 78 de țări în Radio China Internațional, le explic că nu suntem noi așa. Noi suntem sub un asediu autoprovocat în cadrul granițelor.”

China felicită victoria lui Nicușor Dan

Jurnalistul afirmă că, în urma câștigării alegerilor prezidențiale de către Nicușor Dan, China ar fi transmis un mesaj oficial de felicitare. Cu toate acestea, susține el, autoritățile române nu au oferit niciun răspuns, din cauza lipsei de importanță acordate acestui stat, adaugă Tomozei.