Dan Tomozei: „Fabrica Tesla din China produce o mașină la 40 de secunde”

Alexandra Anton
26 aug. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Dan Tomozei a explicat ce ar însemna pentru economia globală o eventuală blocare a Chinei pentru câteva luni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Tomozei a spus că Europa și America ar avea de suferit dacă China și-ar opri activitatea economică.

„Cred că ar fi un exercițiu de imaginație ce s-ar întâmpla dacă toată China s-ar închide pentru jumătate de an. Economic cred că Europa s-ar sufoca și America ar avea mari probleme. De ce? Megafactory Tesla de la Shanghai produce o mașină Tesla la fiecare 40 de secunde. Nu exagerez. La Shenzhen, care este noua fabrică a tehnologiei, ultimele tehnologii, ultimul iPhone, smartphone, ultima generație, se produce, din momentul în care intră prima piesă pe bandă până pleacă la vânzare, în șapte secunde un iPhone. Acest este nivelul Chinei. Acest este ritmul Chinei, pe care noi ca europeni, noi ca diplomați, noi ca politicieni, noi ca oameni, nu reușim să-l observăm.”, a spus Tomozei.

„România a avut o economie funcțională, nu de fiare vechi”

Jurnalistul a comparat evoluția României după 1990 cu transformările Chinei.

„Noi știm despre evrei că sunt foarte buni afaceriști. Vrei să faci o afacere, du-te acolo și riscă, dacă ai curaj.  Aveam o economie funcțională, capabilă și rotundă. În sensul că aveam tot lanțul de producție, îl aveam în interiorul României, și ei îl aveau, nu era performant. Ei de-abia azi, în 2025, după 35 de ani de când și ei au început, mai în viteză, procesul de reformă și deschidere, de-abia azi încep să deschidă portițe pentru sistemul bancar, portițe pentru sistemul de asigurări medicale și private. Economia este a lor.”, a explicat Dan Tomozei.

Dan Dungaciu: „Europa are o singură ȘANSĂ – să se alieze cu China”

Dan Dungaciu: „Sper că în ROMÂNIA vor fi oameni suficient de lucizi ca să își asume rezultatul alegerilor”

