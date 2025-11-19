Daniel Băluță: „Nu putem fi o societate evoluată dacă nu avem grijă de seniori, de mame și de oamenii care au nevoie”

În ediția din 18 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit despre responsabilitatea socială a administrației și despre rolul autorităților locale în protejarea persoanelor vulnerabile, subliniind că o societate nu poate fi considerată „evoluată” dacă îi ignoră pe cei aflați în nevoie. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Băluță a afirmat că Bucureștiul trebuie să își regândească prioritățile, iar sprijinirea familiilor, a copiilor, a mamelor și stimularea natalității trebuie să devină politici esențiale. El s-a autodescris drept „suveranist bucureștean”, și „candidat anti-sistem”.

Daniel Băluță: „Ceea ce vedem pe stradă trebuie să ne determine să avem grijă. Nu putem să avem pretenția că suntem o societate evoluată, că suntem o societate civilizată, dacă nu avem grijă de seniori și dacă nu avem grijă de oamenii aflați în nevoie, dacă nu avem grijă de copii, dacă nu avem grijă de mame, dacă nu stimulăm natalitatea. Sunt un suveranist bucureștean. De multe ori am zis că sunt singurul candidat anti-sistem.”

