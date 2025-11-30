Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Daniel Băluță: „Sunt ȚINTA numărul 1 în campania electorală”

Daniel Băluță: „Sunt ȚINTA numărul 1 în campania electorală”

Serdaru Mihaela
30 nov. 2025, 08:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din data de 25.11.2025, Daniel Băluță a evidențiat că pentru prima dată sunt patru candidați importanți care se bat pentru postul de general, în comparație cu precedentele campanii în care erau cel mult doi favoriți. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Daniel Băluță a remarcat că în ciuda atacurilor concertate pe care le primește din partea celorlalți candidați, aceștia nu dețin o platformă serioasă orientată spre problemele reale ale bucureștenilor, cum ar fi îmbunătățirea transportului public iar el se concentrează pe proiecte concrete precum extinderea magistralelor M2 și M4, unirea nordului cu sudul Bucureștiului prin tramvai și finalizarea spitalului din Capitală.

„Este o chestie foarte interesantă, până acum erau cel mult doi candidați sau doi favoriți (…) Mă gândesc la magistrala M2 să o extind, mă gândesc la magistrala M4, mă gândesc cum să unesc nordul cu sudul Bucureștiului, cu tramvaiul, cum să termin spitalul” , afirmă Băluță.

Declarațiile lui Daniel Băluță transmit un mesaj de dorință pentru o campanie centrată pe soluții reale pentru oraș, în contrast cu scandalurile și conflictele între candidați. Totodată, se face referire și la o campanie politică cu mai mulți candidați cu șanse reale, un aspect ce arată o competiție mai deschisă.

