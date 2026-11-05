Băsescu o cheamă pe Kovesi înapoi în țară după ce a văzut imagini de la petrecerea PSD

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat imaginile de la botezul fiului liderului PSD Timiș, Alfred Simonis, eveniment care a stârnit controverse din cauza ținutelor purtate de invitați și a listei de cântăreți celebri care au urcat pe scenă. Băsescu a spus că astfel de manifestări arată de ce România are nevoie de Laura Codruța Kovesi la conducerea DNA. Declarația fostului șef de stat vine la scurt timp după ce a criticat „spectacolul cătuțelor” din perioada în care Kovesi conducea instituția.

Traian Băsescu a comentat, joi seară, într-o intervenție telefonică, la B1 TV, botezul organizat la Timișoara de Alfred Simonis. Evenimentul a atras atenția publicului după ce partenerele de viață ale liderilor PSD au afișat blănuri scumpe, bijuterii, pantofi și genți ale căror prețuri ajung la mii de euro pe site-urile de specialitate.

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Fostul președinte a catalogat petrecerea drept o manifestare indecentă și a criticat expunerea publică a opulenței de la eveniment.

„A fost considerată indecentă şi probabil chiar a fost indecentă (manifestarea – n.r.). Eu nu ştiu de ce a trebuit să aducă televiziunile acolo, e greu de explicat, au vrut să arate luxul, bogăţia în care trăiesc? Manifestarea asta legată de un copilaş, şi copilul nu e de vină, sunt de vină cei mari care au făcut un asemenea festival al luxului. Deci această manifestare ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA”, a afirmat Traian Băsescu.

Băsescu nu crede că Laura Codruţa Kovesi va reveni în fruntea DNA

Deși a afirmat că România are nevoie de Kovesi la DNA după ce a văzut imaginile de la petrecerea PSD, Băsescu a precizat că nu crede că aceasta va reveni în fruntea instituției și că nici nu ar considera oportună o asemenea întoarcere.

”Nu (crede că ar reveni la DNA – n.r.) şi nici nu cred că ar fi cazul să se întoarcă. Eu am spus, mi-a plăcut aşa, ca alegătură, ştiu ce reacţii vor fi”, a mai spus fostul şef al statului.

Cu o lună în urmă, Băsescu critica „spectacolul cătușelor” din perioada Kovesi

Declarația de joi seară vine în contrast cu poziția exprimată de Băsescu pe 21 septembrie, când fostul președinte a criticat modul în care autoritățile își fac simțită prezența în spațiul public și a făcut referire la perioada în care Laura Codruța Kovesi conducea DNA.

Atunci, Traian Băsescu a dat ca exemplu cazul lui Călin Georgescu și a criticat expunerea publică a acestuia după intervenția procurorilor DIICOT. Fostul președinte a susținut atunci că justiția nu ar trebui să se transforme într-un spectacol mediatic.

„Ca și în timpul lui Kovesi, și în cazul de față, în cazul Georgescu, niște fapte există. Adică este un spectacol care are la bază ceva. Problema este: de ce se face justiție cu spectacol și nu se face cu decență? Este întrebarea pe care ne-o punem de ani de zile”, a spus Băsescu.

Băsescu a criticat și la Digi24 „spectacolul” public din perioada în care Laura Codruța Kovesi conducea DNA și a subliniat că expunerea publică a persoanelor anchetate, înainte ca acestea să fie judecate, a contribuit la discreditarea luptei împotriva corupției.