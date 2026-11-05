Președintele Poloniei critică Comisia de la Bruxelles: „Nu acceptăm soluții care cresc costurile vieții familiilor și slăbesc industria europeană”

Președintele Poloniei a denunțat Comisia Europeană pentru acțiunile care duc la scumpirile care afectează familiile și la slăbirea industriei europene.

”Europa Centrală nu poate fi doar destinatar al deciziilor luate de alții. Trebuie să avem un impact real asupra viitorului continentului și al lumii noastre. Nu putem accepta soluții care slăbesc industria europeană, cresc costurile vieții familiilor și limitează dezvoltarea întreprinderilor. ”



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„Forța Europei trebuie să se bazeze pe forța statelor membre, a economiilor lor și a cetățenilor. Cooperarea V4 își consolidează vocea noastră în cadrul UE, iar prezența Poloniei în G20 oferă șansa de a prezenta perspectiva întregii regiuni în cea mai importantă dezbatere economică a lumii. Este, de asemenea, o ocazie importantă de a întări competitivitatea și securitatea statelor noastre. Împreună vom participa activ la modelarea viitorului continentului nostru!” a declarat președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la finalul summitului statelor Grupului de la Vișegrad din Slovacia.

Sursa Foto: Profimedia