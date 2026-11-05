Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a negat suspiciunile emise de oficialii vest-europeni că hackerii ruși ar fi în spatele atacurilor cibernetice car au vizat frigiderele lanțurilor de magazine alimentare.

Dmitri Peskov a calificat acuzațiile ca fiind „absurde” și „nefondate”.

„Acuzațiile acestea devin un trend persistent în țările europene”, a mai declarat Pekov.

Frigiderele lanțurilor de supermarkete alimentare din mai multe țări europene au fost atacate cibernetic în ultimele săptămâni, forțând vânzătorii să arunce alimentele proaspete și congelate care au început să se dezghețe.

Atacurile cibernetice au crescut artificial temperaturile dispozitivelor frigorifice și au vizat, de asemenea, centrele de colectare de sânge în Franța. Serviciul francez a precizat că stocurile n-au fost afectate.

Grupările de hackeri pro-ruși au revendicat atacurile miercuri, dar ulterior, și-au șters rapid declarațiile, potrivit BBC.

Unii experți în securitate cibernetică au indicat Rusia ca fiind principalul suspect.

Xavier Bellekens, director executiv al firmei de securitate cibernetică Lupovis, a declarat pentru POLITICO faptul că indiciile trimit către „un actor cu capacități cibernetice susținut de statul rus”.

Cu toate acestea, un raport al firmei de apărare cibernetică Sekoia menționează că „actori apropiați de Iran au un istoric cunoscut” în ceea ce privește atacurile asupra supermarketurilor, de exemplu în Statele Unite și Israel.

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