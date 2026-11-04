Ion Cristoiu susține că Zelenski a fost principalul agent electoral al democraților: „A dat vreo șase-șapte interviuri în presa americană”.

Ion Cristoiu susține că Zelenski a fost principalul agent electoral al democraților. Scriitorul crede că războiul din Iran și cel din Ucraina au făcut ca republicanii să piardă o bună parte din electorat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Este clar că Volodimir Zelenski a fost un agent electoral al democraților”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu afirmă că principalul agent al democraților a fost Volodimir Zelenski. Acesta crede că interviurile președintelui ucrainean din presa americană au fost pentru a trimite mesaje de susținere pentru democrați. Cu toate acestea, adaugă scriitorul, Zelenski nu a fost cel care a influențat votul, ci războiul din Iran. Acesta spune că Trump va trebui să tranșeze chestiunea cu Iranul cât mai repede posibil, pentru a-i recâștiga pe americani.

„Unele lucruri se vor schimba după acest rezultat. Este clar că Volodimir Zelenski a fost un agent electoral al democraților. Categoric, a dat vreo șase-șapte interviuri în presa americană. Nu cred că el a influențat votul, ci războiul din Iran. Mai mult ca sigur, președintele care rămâne cu prerogative va trebui să tranșeze această chestiune. A doua chestiune, poate să aibă influență în formarea guvernului din Israel, pentru că s-ar putea ca opoziția, având în vedere că au câștigat și musulmani, să facă alianța aia cu partidele arabe și să învingă.”, explică publicistul.

„Cred că americanii au condamnat și au pedepsit tocmai această, culmea, lipsă de fermitate”

Scriitorul susține că principalele cauze pentru care au pierdut republicanii sunt Iranul și Ucraina. Acesta punctează și o altă slăbiciune a lui Trump, respectiv că „duce lucrurile până la jumătate”. Cristoiu spune că, în Iran, Trump nu trebuia să atace deloc sau trebuia să ducă lucrurile până la capăt. Acesta consideră că americanii au pedepsit „lipsa de fermitate” a președintelui.

„Principala cauză a fost Iranul și Ucraina. Și mai e o slăbiciune pe care cred că Trump va depăși, anume mersul până la jumătate de drum. În Iran, dacă ai apucat să bombardezi și să îi distrugi, ori nu începeai, ori mergeai până la capăt. În raport cu Zelenski, ba era bine, ba nu era bine. Se întâlnește cu Putin în Alaska și următoarea concluzie este că starlink-ul dă informații dronelor ucrainene. Deci cred că americanii au condamnat și au pedepsit tocmai această, culmea, lipsă de fermitate.”, afirmă Cristoiu.

Republicanii învinși de democrați chiar la Donald Trump acasă

Înfrângerile pe care le suferă Donald Trump la alegerile de la mijlocul mandatului au ajuns până lângă reședința oficială a președintelui de la Mar-a-Lago. Chiar dacă statul Florida a rămas sub control republican, districtul în care se află domeniul lui Trump a fost câștigat de democrați. La Camera Reprezentanților, Districtul 23, cel din care face parte Mar-a-Lago, a fost câștigat de democrata Lois Frankel cu 65,6% dintre voturi. Iar în comitatul Palm Beach, votul pentru Senat a fost câștigat de democratul Angie Nixon cu peste 54% dintre voturi. Mar-a-Lago este din 2019 reședința oficială a lui Trump. Domeniul a fost numit în mandatele lui „Casa Albă de iarnă”.