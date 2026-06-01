Începe golirea Lacului Herăstrău. Cât va dura până nu va mai fi pic de apă în el și ce se va întâmpla cu peștii și rațele

Primăria Capitalei a anunțat, luni, începerea procesului de golire a Lacului Herăstrău, în cadrul unor lucrări de reabilitare și consolidare a malurilor. Operațiunea începe de marți și va dura până pe 8 iunie

„Start golirii Lacului Herăstrău! Începând de mâine, colegii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti scot apa.

Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie atunci când intră cu utilajele în cuvă”, a transmis Primăria Capitalei în cadrul unui comunicat, publicat pe Facebook.

„Relocăm rațele pe Lacul Floreasca. Peștii vor ajunge în următorul lac”

Potrivit instituției, fauna Lacului Herăstrău va fi relocată. Printre primele obiective, în cadrul lucrărilor de reabilitare, este punerea în siguranță a malurilor, întrucât există pericol de prăbușire.

„Până atunci, relocăm rațele pe Lacul Floreasca iar, odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac.

Și, așa cum a promis primarul general Ciprian Ciucu, începem punerea în siguranță a malurilor.

Acum, e periculos în zonă și există risc de prăbușire. Deja sunt surpate!”, a mai precizat Primăria.

Primarul Ciprian Ciucu și-a propus ca lucrările să dureze 100 de ani.

„Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a explicat edilul Capitalei.

Punem Herăstrăul la punct! Așa cum am promis”, se mai arată în comunicatul Primăriei.

