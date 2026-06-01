Începe golirea Lacului Herăstrău. Cât va dura până nu va mai fi pic de apă în el și ce se va întâmpla cu peștii și rațele

Primăria Capitalei a anunțat, luni, începerea procesului de golire a Lacului Herăstrău, în cadrul unor lucrări de reabilitare și consolidare a malurilor. Operațiunea începe de marți și va dura până pe 8 iunie
„Start golirii Lacului Herăstrău! Începând de mâine, colegii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti scot apa.
Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie atunci când intră cu utilajele în cuvă”, a transmis Primăria Capitalei în cadrul unui comunicat, publicat pe Facebook.
Potrivit instituției, fauna Lacului Herăstrău va fi relocată. Printre primele obiective, în cadrul lucrărilor de reabilitare, este punerea în siguranță a malurilor, întrucât există pericol de prăbușire.
„Până atunci, relocăm rațele pe Lacul Floreasca iar, odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac.
Și, așa cum a promis primarul general Ciprian Ciucu, începem punerea în siguranță a malurilor.
Acum, e periculos în zonă și există risc de prăbușire. Deja sunt surpate!”, a mai precizat Primăria.
Primarul Ciprian Ciucu și-a propus ca lucrările să dureze 100 de ani.
„Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a explicat edilul Capitalei.
Punem Herăstrăul la punct! Așa cum am promis”, se mai arată în comunicatul Primăriei.
