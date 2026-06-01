A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Ce vârstă avea

Cheluțu, cel mai cunoscut câine din România, a murit astăzi, 1 iunie, chiar în ziua în care împlinea 10 ani. Dorian Popa a făcut anunțul trist pe rețelele sale de socializare.

Celebrul bulldog francez al lui Dorian Popa, devenit un adevărat fenomen național, a murit astăzi iar anunțul dureros a fost făcut chiar de către artist, printr-o postare pe rețelele de socializare. Dorian Popa a transmis un mesaj de adio pentru cățelul care astăzi ar fi împlinit 10 ani. Acesta a transmis că o parte din inima sa nu mai bate odată cu trecerea în neființă a patrupedului.

„RIP CHELUTU Astăzi, 01 iunie 2026, o parte din inima mea nu mai bate.. de ziua lui, la doar 10 anișori. Chelutu a fugit la îngerașii patrupezi. Nu aș fi făcut această postare dacă nu aș fi știut câți dintre voi îl iubesc și dacă nu aș fi știut, cu siguranță, ca puterea energiei voastre, a noastră ÎMPREUNĂ, îl va ajuta pe băiatul meu sa ajungă cât mai liniștit și fericit la Doamne Doamne. TE IUBIM ȘI ÎȚI MULȚUMIM PENTRU TOATE MOMENTELE DE NEUITAT ÎMPREUNĂ !! Nimic nu te va înlocui și nimic nu va mai fi la fel FĂRĂ TINE!”, a scris artistul pe contul său de Instagram.

Patrupedul a devenit viral pe internet, a apărut în mai multe vloguri, a avut propriile linii de produse și chiar o melodie dedicată, lansată de Dorian Popa, care a adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și a fost numărul 1 în trending săptămâni la rând. Videoclipul piesei „Înoată Cheluțu” a ocupat locul întâi pe Youtube și a reușit să strângă în aproape o săptămână 4,2 milioane de vizualizări.

