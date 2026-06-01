Prima pagină » Actualitate » A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Ce vârstă avea

A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Ce vârstă avea

A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Ce vârstă avea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Cheluțu, cel mai cunoscut câine din România, a murit astăzi, 1 iunie, chiar în ziua în care împlinea 10 ani. Dorian Popa a făcut anunțul trist pe rețelele sale de socializare.

Celebrul bulldog francez al lui Dorian Popa, devenit un adevărat fenomen național, a murit astăzi iar anunțul dureros a fost făcut chiar de către artist, printr-o postare pe rețelele de socializare. Dorian Popa a transmis un mesaj de adio pentru cățelul care astăzi ar fi împlinit 10 ani. Acesta a transmis că o parte din inima sa nu mai bate odată cu trecerea în neființă a patrupedului.

„RIP CHELUTU
Astăzi, 01 iunie 2026, o parte din inima mea nu mai bate.. de ziua lui, la doar 10 anișori. Chelutu a fugit la îngerașii patrupezi. Nu aș fi făcut această postare dacă nu aș fi știut câți dintre voi îl iubesc și dacă nu aș fi știut, cu siguranță, ca puterea energiei voastre, a noastră ÎMPREUNĂ, îl va ajuta pe băiatul meu sa ajungă cât mai liniștit și fericit la Doamne Doamne. TE IUBIM ȘI ÎȚI MULȚUMIM PENTRU TOATE MOMENTELE DE NEUITAT ÎMPREUNĂ !! Nimic nu te va înlocui și nimic nu va mai fi la fel FĂRĂ TINE!”, a scris artistul pe contul său de Instagram.

Patrupedul a devenit viral pe internet, a apărut în mai multe vloguri, a avut propriile linii de produse și chiar o melodie dedicată, lansată de Dorian Popa, care a adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și a fost numărul 1 în trending săptămâni la rând. Videoclipul piesei „Înoată Cheluțu” a ocupat locul întâi pe Youtube și a reușit să strângă în aproape o săptămână 4,2 milioane de vizualizări.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Ce evenimente cosmice sunt în iunie 2026. Ce nu ai voie să ratezi
22:03
Ce evenimente cosmice sunt în iunie 2026. Ce nu ai voie să ratezi
ACTUALITATE Dorin Toma: „Nici acum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română și modificate de către firma Rheinmetall. Ele trebuiau să ajungă în România la sfârșitul anului 2025”
21:30
Dorin Toma: „Nici acum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română și modificate de către firma Rheinmetall. Ele trebuiau să ajungă în România la sfârșitul anului 2025”
VIDEO Răzvan Dumitrescu, imagini de la debutul în televiziune. A apărut la TV în 1992, alături de Andreea Esca, la un post care azi nu mai există
20:35
Răzvan Dumitrescu, imagini de la debutul în televiziune. A apărut la TV în 1992, alături de Andreea Esca, la un post care azi nu mai există
ACTUALITATE Dorin Toma: „Armata Română nu are acum sisteme moderne de combatere a dronelor și care ar putea doborâ eficient dronele”
20:30
Dorin Toma: „Armata Română nu are acum sisteme moderne de combatere a dronelor și care ar putea doborâ eficient dronele”
VIDEO Miruță invită rușii la MApN să inspecteze drona de la Galați
19:52
Miruță invită rușii la MApN să inspecteze drona de la Galați
FLASH NEWS Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se derulează un plan? Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan
19:35
Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se derulează un plan? Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
S-a mutat într-un bloc nou și a avut un șoc! Cum au reușit vecinii să îl scoată din minți: „Nesimțirea este la cote maxime”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
„Cristalele” spațiu-timpului s-ar putea prăbuși în găuri negre minuscule, propune un studiu recent
LIVE 🚨 A început Consiliul de securitate al ONU pe tema incidentului cu drona de la Galați. Oana Țoiu: „Războiul Rusiei trebuie să înceteze”
21:50
🚨 A început Consiliul de securitate al ONU pe tema incidentului cu drona de la Galați. Oana Țoiu: „Războiul Rusiei trebuie să înceteze”
NEWS ALERT Hackerii lansează un mesaj fals ca să fure datele utilizatorilor: „Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu și postul de televiziune”
21:42
Hackerii lansează un mesaj fals ca să fure datele utilizatorilor: „Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu și postul de televiziune”
INFRASTRUCTURĂ Începe golirea Lacului Herăstrău. Cât va dura până nu va mai fi pic de apă în el și ce se va întâmpla cu peștii și rațele
21:08
Începe golirea Lacului Herăstrău. Cât va dura până nu va mai fi pic de apă în el și ce se va întâmpla cu peștii și rațele
MILITAR Trump și Netanyahu au vorbit la telefon. Președinte american spune că premierul israelian l-a asigurat că trupele israeliene nu vor ajunge la Beirut
21:04
Trump și Netanyahu au vorbit la telefon. Președinte american spune că premierul israelian l-a asigurat că trupele israeliene nu vor ajunge la Beirut
FLASH NEWS Ministerul Afacerilor Interne a încheiat contracte SAFE în valoare de aproape un miliard de euro
20:38
Ministerul Afacerilor Interne a încheiat contracte SAFE în valoare de aproape un miliard de euro
CONTROVERSĂ Monitorizarea populației din China trece la nivelul următor. Autoritățile vor să folosească AI pentru a prezice cine ar putea deveni disident
20:27
Monitorizarea populației din China trece la nivelul următor. Autoritățile vor să folosească AI pentru a prezice cine ar putea deveni disident

Cele mai noi

Trimite acest link pe