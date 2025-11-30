Gândul prezintă Best of „Marius Tucă Show” – luni, 1 decembrie, de la ora 20.00. Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai intense analize pot fi urmărite într-o ediție specială.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…