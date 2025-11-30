Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă Best of „Marius Tucă Show” – luni, 1 decembrie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of „Marius Tucă Show” – luni, 1 decembrie, de la ora 20.00

30 nov. 2025, 22:00, Marius Tucă Show
Gândul prezintă Best of „Marius Tucă Show” - luni, 1 decembrie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of „Marius Tucă Show” – luni, 1 decembrie, de la ora 20.00. Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai intense analize pot fi urmărite într-o ediție specială.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…

ULTIMA ORĂ Elena Lasconi: Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze din USR. Se poate plimba cu yachtul, a zis că are 300.000 de euro
21:47
Elena Lasconi: Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze din USR. Se poate plimba cu yachtul, a zis că are 300.000 de euro
PODCAST ALTCEVA Lavinia Betea, despre planurile ce l-ar fi vizat pe Ceaușescu: „Nu pot documenta nicio singură tentativă de asasinat”
21:00
Lavinia Betea, despre planurile ce l-ar fi vizat pe Ceaușescu: „Nu pot documenta nicio singură tentativă de asasinat”
POLITICĂ Bolojan vrea să rezolve problema lipsei de apă pentru zeci de mii de locuitori din Prahova și Câmpina cu „flacoane de 2 litri, din rezerva de stat”
20:48
Bolojan vrea să rezolve problema lipsei de apă pentru zeci de mii de locuitori din Prahova și Câmpina cu „flacoane de 2 litri, din rezerva de stat”
EXTERNE Putin și Orban „s-au pierdut” în traducere. În timpul discuțiilor de la Kremlin, translatorul premierului Ungariei s-a încurcat în… Ucraina
20:41
Putin și Orban „s-au pierdut” în traducere. În timpul discuțiilor de la Kremlin, translatorul premierului Ungariei s-a încurcat în… Ucraina
VIDEO De Ziua Națională… mâncăm românește, dar cu marfă din străinătate. Uneori, celebra fasolea cu ciolan ar putea fi din import, cu prețuri pe măsură
20:36
De Ziua Națională… mâncăm românește, dar cu marfă din străinătate. Uneori, celebra fasolea cu ciolan ar putea fi din import, cu prețuri pe măsură
PORTRET The Times: „Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată. Valeri Zalujnîi l-ar putea înlocui pe liderul de la Kiev”
20:20
The Times: „Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată. Valeri Zalujnîi l-ar putea înlocui pe liderul de la Kiev”

Cele mai noi