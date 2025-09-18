Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă BEST OF „Marius Tucă Show” – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00

Gândul prezintă BEST OF „Marius Tucă Show” – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00

18 sept. 2025, 22:00, Marius Tucă Show
Gândul prezintă BEST OF „Marius Tucă Show” - vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din BEST OF Marius Tucă Show, invitați –Ion Cristoiu, prof. Valentin Stan, Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta.

Într-o nouă ediție-spectacol, analistul Valentin Stan reușește să demonteze o serie de minciuni ale Guvernului care continuă implementarea măsurilor de austeritate și fac presiuni pentru reducerea succesivă a veniturilor românilor.

Foștii premieri Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu demonstrează pe baza experiențelor, dar și a măsurilor luate din fruntea Guvernului că pachetele impuse de Ilie Bolojan vor duce la creșterea inflației, scăderea sumelor colectate, sărăcirea accentuată a populației, creșterea inechității din societate și vor acumula noi tensiuni în rândul românilor.

Analistul Ion Cristoiu explică gravitatea acțiunilor care trebuie să stea în spatele unei lovituri de stat, complicitatea organelor statului și absurdul rechizitoriului făcut de Parchetul General.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

