Ion Cristoiu: „Rușii au aflat peste noapte că au influențat alegerile din România, SUA. Rușii au ajuns să fie mândri de ei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum puterea Rusiei a fost supraestimată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum puterea Rusiei a fost supraestimată. Acesta a început prin a spune că a citit 50 de cărți despre Rusia și tot nu a înțeles nimic din istoria acesteia. Jurnalistul susține că mintea europenilor nu poate să înțeleagă fenomenul rusesc. Pericolul rusesc, susține acesta, a fost alimentat de noi. Rusia, susține Cristoiu, a aflat peste noapte că a influențat alegerile din România. Acesta menționează că orice rus ar fi mândru să audă câte lucruri sunt presupuse despre țara sa.

„Și s-a mai ivit un lucru pe care spuneam înainte de emisiune. Fac o paranteză. Am citit un domn, Pentru Barbu, care a zis că a citit o carte de istorie a Rusiei și nu a înțeles nimic. Eu am citit 50 și nu am înțeles nimic. Pentru că, la un moment dat, Arghezi a scris o tabletă în care a spus că pentru ruși doi înmulțit doi face cinci. Deci să nu încercăm să înțelegem cu mintea noastră de europeni. Nu, rușii sunt altceva, cu totul altceva… Deci, dacă mă uit, Federația Rusă nu este Uniunea Sovietică. Din punct de vedere militar, pot să spun că este o putere, dar nu neapărat ca America. Pentru că nu are putere globală. Economic, Rusia este o țară de mână a treia. Cu toate acestea, noi o facem mare. Toată această temă a pericolului rusesc mie mi se pare alimentată. Observi cât de mult exagerăm noi puterea Rusiei? Eu am făcut o nuanță. La această manipulare au contribuit rușii cu jumătate. Deodată, rușii află că au influențat alegerile din România, că au influențat alegerile din America. Un continent întreg tremură. Păi nu poate să fie mândru rusul? De fapt, noi stimulăm orgoliu rusesc printr-o prostie. Nu există așa ceva, nu are cum să se bată Rusia cu NATO.”, a explicat jurnalistul.