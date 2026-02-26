Prima pagină » Știri externe » Actorul Shia LaBeouf, obligat să plătească o cauțiune de 100.000 de dolari și să meargă la un centru de reabilitare, după o presupusă bătaie

26 feb. 2026, 22:31, Știri externe
Actorul a fost arestat la începutul lunii februarie și este acuzat de vătămare corporală simplă.

Shia LaBeouf a apărut joi în instanță, unde un judecător i-a stabilit cauțiunea la 100.000 de dolari și i-a ordonat să solicite tratament după arestarea sa de la începutul acestei luni pentru că ar fi atacat doi barmani din New Orleans.

Noile condiții ale eliberării sale pe cauțiune, pronunțate de judecătoarea Simone Levine de la Tribunalul Penal Districtual din New Orleans, au venit la câteva zile după ce actorul, în vârstă de 39 de ani, a fost acuzat de două capete de acuzare de vătămare corporală simplă și eliberat din închisoare pe proprie răspundere.

După eliberarea sa, una dintre presupusele victime, Jeffrey Damnit, a cerut procurorilor să intensifice acuzațiile împotriva lui LaBeouf, acuzându-l pe starul din „Holes” că i-a adresat insulte homofobe.

Victima a cerut procurorilor să ia în considerare adăugarea unor acuzații de infracțiune motivată de ură, ceea ce ar crește gravitatea cazului și sancțiunile posibile dacă va fi dovedit în instanță.

În timpul audierii de joi, Levine a menționat că acuzațiile suplimentare au fost ulterior înregistrate în dosarul instanței, potrivit The Guardian.

LaBeouf urmează să se prezinte în instanță din nou pe 19 martie 2026, unde va continua procesul privind acuzațiile aduse.

