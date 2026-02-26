SUA se folosesc de activele Lukoil ca pârghie pentru a face presiuni asupra Rusiei în negocierile de pace cu Ucraina

Statele Unite au încetinit vânzarea activelor externe ale companiei petroliere Lukoil pentru a pune presiune pe Moscova în negocierile de pace din Ucraina, au declarat patru surse familiarizate cu această discuție pentru Reuters. Pe 26 februarie, Biroul pentru Controlul Activelor Străine din SUA va prelungi termenul limită din 28 februarie până la 1 aprilie pentru încheierea tranzacțiilor, conform unui comunicat OFAC.

Până în prezent, Rusia și Ucraina nu au făcut niciun progres în discuțiile de la Geneva, Abu Dhabi și Miami, în discuțiile purtate între cele trei delegații. Discuțiile au inclus și sancțiunile SUA împotriva principalului producător de petrol al Rusiei, compania de stat Rosneft, precum și celui de-al doilea mare producător de petrol, Lukoil. Următoarea rundă de negocieri dintre SUA, Rusia și Ucraina este programată pentru începutul lunii martie.

Trezoreria SUA a prelungit deja de trei ori termenul limită pentru vânzarea activelor care sunt evaluate la 22 de miliarde de dolari. Un oficial american a declarat că Trezoreria a prelungit termenul limită pentru „a facilita negocierile în curs cu Lukoil și pentru a ajunge la un acord care să sprijine eforturile președintelui (Donald) Trump de a priva Rusia de veniturile de care are nevoie pentru a-și susține mașina de război și pentru a realiza pacea”.

În prezent, orice tranzacție presupune ca Lukoil să nu primească nicio contravaloare în avans, iar toate veniturile din vânzare să fie plasate într-un cont în care fondurile sunt blocate și supuse jurisdicției SUA. Sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse au forțat vânzarea portofoliului internațional al Lukoil, care include câmpuri petroliere, rafinării și stații de alimentare din Irak până în Finlanda și chiar Statele Unite.

Recomandările autorului: