Prima pagină » Știri externe » SUA se folosesc de activele Lukoil ca pârghie pentru a face presiuni asupra Rusiei în negocierile de pace cu Ucraina

SUA se folosesc de activele Lukoil ca pârghie pentru a face presiuni asupra Rusiei în negocierile de pace cu Ucraina

26 feb. 2026, 22:14, Știri externe
SUA se folosesc de activele Lukoil ca pârghie pentru a face presiuni asupra Rusiei în negocierile de pace cu Ucraina

Statele Unite au încetinit vânzarea activelor externe ale companiei petroliere Lukoil pentru a pune presiune pe Moscova în negocierile de pace din Ucraina, au declarat patru surse familiarizate cu această discuție pentru Reuters. Pe 26 februarie, Biroul pentru Controlul Activelor Străine din SUA va prelungi termenul limită din 28 februarie până la 1 aprilie pentru încheierea tranzacțiilor, conform unui comunicat OFAC.

Până în prezent, Rusia și Ucraina nu au făcut niciun progres în discuțiile de la Geneva, Abu Dhabi și Miami, în discuțiile purtate între cele trei delegații. Discuțiile au inclus și sancțiunile SUA împotriva principalului producător de petrol al Rusiei, compania de stat Rosneft, precum și celui de-al doilea mare producător de petrol, Lukoil. Următoarea rundă de negocieri dintre SUA, Rusia și Ucraina este programată pentru începutul lunii martie.

Trezoreria SUA a prelungit deja de trei ori termenul limită pentru vânzarea activelor care sunt evaluate la 22 de miliarde de dolari. Un oficial american a declarat că Trezoreria a prelungit termenul limită pentru „a facilita negocierile în curs cu Lukoil și pentru a ajunge la un acord care să sprijine eforturile președintelui (Donald) Trump de a priva Rusia de veniturile de care are nevoie pentru a-și susține mașina de război și pentru a realiza pacea”.

În prezent, orice tranzacție presupune ca Lukoil să nu primească nicio contravaloare în avans, iar toate veniturile din vânzare să fie plasate într-un cont în care fondurile sunt blocate și supuse jurisdicției SUA. Sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse au forțat vânzarea portofoliului internațional al Lukoil, care include câmpuri petroliere, rafinării și stații de alimentare din Irak până în Finlanda și chiar Statele Unite.

Recomandările autorului:

Von der Leyen dă România ca exemplu pentru angajamentul de creștere a investițiilor militare și anunță investiții în fabrica de medicamente din Iași

Trump este îndemnat să declare stare de urgență națională din cauza presupusei interferența a Chinei în alegerile din 2020

Viktor Orbán trimite armata să păzească instalațiile energetice critice. Într-o mișcare politică, ungurii acuză Kievul pentru întreruperile de curent

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ O femeie a primit despăgubiri pentru că și-a fracturat glezna în timp ce lucra de acasă. Caz fără precedent, în Italia
21:39
O femeie a primit despăgubiri pentru că și-a fracturat glezna în timp ce lucra de acasă. Caz fără precedent, în Italia
CONTROVERSĂ Trump este îndemnat să declare stare de urgență națională din cauza presupusei interferența a Chinei în alegerile din 2020
21:10
Trump este îndemnat să declare stare de urgență națională din cauza presupusei interferența a Chinei în alegerile din 2020
FLASH NEWS Vizită surpriză la Casa Albă. Donald Trump, față în față cu rivalul său. Primarul New York-ului va discuta cu președintele american
20:04
Vizită surpriză la Casa Albă. Donald Trump, față în față cu rivalul său. Primarul New York-ului va discuta cu președintele american
INVESTIȚIE Von der Leyen dă România ca exemplu pentru angajamentul de creștere a investițiilor militare și anunță investiții în fabrica de medicamente din Iași
19:29
Von der Leyen dă România ca exemplu pentru angajamentul de creștere a investițiilor militare și anunță investiții în fabrica de medicamente din Iași
ULTIMA ORĂ Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
18:31
Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
FLASH NEWS Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
18:09
Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
Mediafax
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al prezidenţialelor
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
A fost descoperită o legătură surprinzătoare între furtunile solare și cutremure

Cele mai noi

Trimite acest link pe