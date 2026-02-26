Bălăria de sezon care costă mai mult decât un coltlet în primăvara timpurie. Cum îți dai seama dacă planta este încă vie

Bălăriie de sezon, adică plantele sălbatice care nu pot fi cultivate, ci doar culese, cum ar fi urzicile, leurda, ștevia, măcrișul, untișorul etc costă mai mult decât un coltlet în primăvara timpurie. An de an. Motivul este că aceste minunății au o perioadă foarte scurtă în care pot fi consumate. Cum vine iunie, s-au pălit, adică devin moarte, fără nici un gust sau aromă, nici vorbă de vitamine, doar fibre. Nici animalele nu le mai consumă.

În momentul de față, în Buucurești, 150 de grame urzici costă 10 lei. Şi în supermarketuri găsim urzici, de la culegătorii locali, dar sunt chiar mai scumpe decât la piaţă. Un kilogram costă 80 de lei, publică Observator. „Clorofila de fapt ne garantează toate valorile nutritive. Pot fi asociate atât cu alimente de mic dejun, în general ouă, brânzeturi, pot fi asociate cu proteină animală – pui, porc, putem lua în considerare şi alte păsări şi la cină e foarte uşor să creezi o cremă sau un sote de floră spontană”, explică Gabriel Gorgan, bucătar.

Importăm urzici. Cel mai des, din Bulgaria

„Bulgarii s-au şcolit la culturi în spaţii protejate, adică în păduri, termină cu urzica, plantează alte culturi. Manual. În spaţiile protejate, n-ai o maşină anume să recoltezi, cum e spanacul, să tai”, explică Vlad Gheorghe, Preşedinte Asociaţia Fructelor si Legumelor.