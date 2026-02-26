Cauza penuriei de unt românesc pe rafturile magazinelor: Laptele vacilor carpatine nu este suficient de gras

Untul din import este preponderent pe rafturile magazinelor. Fabricile din România produc doar o treime din necesar, importurile ajung la 137 de milioane de euro pe an, iar cea mai mare cantitate vine din Polonia. Vecinii înving companiile autohtone prin preţuri mici şi calitate pe măsură în multe cazuri. În plus, procesatorii se plâng că laptele vacilor româneşti nu este suficient de gras pentru unt de calitate superioară, preia Observator.

O fabrică de lactate din apropierea Capitalei produce 50 de tone de unt pe an cu lapte din ferma proprie. „Primul pas, intră lăpticul în fabrică. Are loc degresarea și obținerea de smântână tehnologică, după aceea are loc baterea smântânii. După cum vedeți, în putinei. Aici se bate smântâna și se obține untul”, a declarat Marin Gabriel, director de producţie pentru Observator.

Fermele româneşti nu produc lapte de calitate optimă

Untul de calitate superioară trebuie să conţină cel puţin 80% grăsime, dar majoritatea fermelor româneşti nu produc suficient lapte gras.

„Structura de rasă a vacilor din România, genetica, nu mai sunt vaci care dau 10 litri de lapte pe zi cu 4 % grăsime. Oferta de grăsime de lapte a scăzut”, a declarat Dorin Cojocaru, Asociaţia Româna din Industria Laptelui.

Necesarul este completat din străinătate. Importurile au crescut de şase ori în 13 ani. Aşa că piaţa este invadată cu unt mai ieftin din Polonia, Germania şi Franța. Importul este, de multe ori, mai avantajos pentru companii.

„Și criza, costurile crescute pe fluxul tehnologic. Energia, ambalajele, reciclarea, transport, accize. Tu ca manager trebuie să reduci fluxul. Și cumperi unt bloc semimaterie plină și o folosești la producția de unt consum”, a declarat Dorin Cojocaru, Asociaţia Româna din Industria Laptelui.

Consumul mediu de unt

Un român mâncăncă anual, în medie, nouă pachete de unt de 200 de grame. În supermarket, untul pornește de la 8 lei 80, produs în România, cu 65% grăsime și trece de 15 lei cel cu un procent de grăsime mai mare.

Pentru un brand premium vom plăti chiar și 23 de lei. De altfel, untul s-a scumpit în România cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut.

