Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „România nu luase în calcul până acum varianta folosirii scutului de la Deveselu pentru o amenințare dinspre Iran”

Generalul (r) Virgil Bălăceanu a discutat despre folosirea scutului antirachetă de la Deveselu și amenințarea din Orientul Mijlociu.

Generalul Bălăceanu susține că, deși scopul scutului de la Deveselu a fost interceptarea atacurilor iraniene, acesta nu poate fi limitat doar la această funcție. Scutul trebuie utilizat și în cazul altor amenințări venite din Orientul Mijlociu, dacă situația o va impune.

„Pe de altă parte, însă, realizând apărarea antirachetă a spațiului aerian al NATO, poți să realizezi un asemenea lucru și asupra altor rachete balistice care s-ar îndrepta împotriva spațiului tău aerian. Adică ar fi, cum să spun eu, ar fi un nonsens, da? Să spun: „Stai un pic, acest scut este doar pentru rachetele iraniene. Dacă vin alte rachete, eu nu pot să le distrug, am declarat un singur scut”. Ne-am amăgi.”

De asemenea, generalul în rezervă punctează un aspect important. Deși deținem de mult timp sistemele Deveselu și Patriot, acestea nu au fost simulate anterior pentru astfel de scenarii. Este prima oară când se discută public despre contracararea unui atac iranian.