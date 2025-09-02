În cadrul emisiunii Marius Tucă de marți, 2 septembrie 2025, George Simion a făcut o declarație clară și fermă referitoare la poziția sa în raport cu „sistemul” politic actual din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Întrebat dacă este un om al sistemului, liderul politic a răspuns fără echivoc că nu face parte din acesta și a explicat motivele pentru care a refuzat oportunități care ar fi însemnat o apropiere sau integrare în mecanismele puterii.
„Dacă eram un om al sistemului, încă o dată vă spun, aș fi fost astăzi, dacă nu președinte, un om ancorat la o sinecură, la un post de ministru, la o coaliție care ar fi reprezentat pentru actualul sistem cumva un debușeu” , spune George Simion.
În schimb, George Simion a mărturisit că a refuzat să se alăture acestei oferte, atât în raport cu oameni precum Călin Georgescu, cât și cu alte persoane care i-au venit în spațiul public, unele reprezentând chiar partide sau personaje controversate.
„Nu am acceptat să fac lucrul ăsta, nici în raport cu Călin Georgescu pentru că, referitor la ce mă întrebi, dacă au venit diferiți oameni, sigur că au venit. I-ați văzut în spațiu public, îi vedeți de la Gigi Becali la ce rătăciți am mai avut prin partid. Și sigur că oamenii aceștia și-au jucat partitura și au încercat să ne facă să ne dăm de partea lor, dar am refuzat, refuzăm” , subliniază George Simion.