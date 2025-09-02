În cadrul emisiunii Marius Tucă de marți, 2 septembrie 2025, George Simion a făcut o declarație clară și fermă referitoare la poziția sa în raport cu „sistemul” politic actual din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Întrebat dacă este un om al sistemului, liderul politic a răspuns fără echivoc că nu face parte din acesta și a explicat motivele pentru care a refuzat oportunități care ar fi însemnat o apropiere sau integrare în mecanismele puterii.

„Dacă eram un om al sistemului, încă o dată vă spun, aș fi fost astăzi, dacă nu președinte, un om ancorat la o sinecură, la un post de ministru, la o coaliție care ar fi reprezentat pentru actualul sistem cumva un debușeu” , spune George Simion.

În schimb, George Simion a mărturisit că a refuzat să se alăture acestei oferte, atât în raport cu oameni precum Călin Georgescu, cât și cu alte persoane care i-au venit în spațiul public, unele reprezentând chiar partide sau personaje controversate.