George Simion: „Mecanismele sistemului vor discredita orice protest organizat de AUR”

Cătălin Costache
02 sept. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că orice protest inițiat de AUR va fi ușor discreditat de către „mecanismele sistemului”. El a precizat că partidul va acționa atât pe căi parlamentare, cât și prin exprimarea opiniilor în Parlament. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Simion a menționat că, potrivit perspectivei sale, un protest de amploare organizat de AUR, chiar de un milion de cetățeni, nu ar produce neapărat efecte semnificative. Totodată, liderul partidului a avertizat că mecanismele existente în stat ar putea discredita procesul, iar mulți cetățeni se află într-o „dilemă” privind modul în care se poate ieși dintr-un sistem pe care îl consideră capturat de putere.

George Simion: „Cu siguranță, membrii și simpatizanții noștri vor fi în stradă la protestele care se vor organiza. Noi vom protesta pe căile parlamentare și exprimându-ne în Parlament. În momentul în care AUR va organiza un protest de 1 milion de cetățeni, eu cred că nu se va întâmpla nimic. Dacă organizează AUR un protest, ca principal partid de opoziție, foarte ușor, mecanismele acestui sistem care a acaparat România, o să discrediteze întregul proces. Foarte mulți oameni sunt într-o dilemă: cum facem să ieșim din acest cerc vicios în care statul român este capturat?”

