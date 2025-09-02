George Simion: „Nu sunt un politician experimentat, sunt un om care spune ce gândește”

În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că, în opinia sa, rezultatele sondajelor pot fi irelevante dacă alegerile nu sunt organizate corect. El a afirmat că România nu trăiește într-o democrație deplină și că instituțiile statului sunt „înțesate de pile, relații și amante”, menționând în special ANCOM ca exemplu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Simion a subliniat că, potrivit lui, reforma implementată de prim-ministrul Bolojan nu este eficientă și nu abordează corect problemele structurale.

George Simion: „În sondaje putem să avem și 55%, să ajungem la alegeri și alegerile să fie anulate. Asta e marea problemă. Altfel, aș fi foarte liniștit, dar nu sunt. Cu gândul că nu trăim într-o democrație și că toți acești oameni care sunt umiliți astăzi ne au doar pe noi ca salvare. Nu sunt un politician experimentat, sunt un om care spune ce gândește. Instituțiile statului român sunt înțesate de pile, de relații, de amante, care nu au funcțiile acelea de execuție. Eu nu m-am referit (n.r. că va da afară) la persoanele care muncesc în instituții, care vor avea acum de suferit. Am o listă largă, probabil o voi citi, cu toate pilele, relațiile, soțiile, de la ANCOM. Celor care mai sunt profesioniști în ANCOM li se reduce salariul la 5.000 de lei și pilele, relațiile, vor rămâne cu 20.000 de lei. Reforma pe care o face Bolojan, și de ce ne opunem și am depus moțiune de cenzură, și am depus moțiune de cenzură la 4 din 5, nu depundem moțiune de cenzură la magistrați, fac referire la modul în care trebuia făcută reforma. Nu îl văd pe Bolojan anulând cele 6 primării de sector, plus Primăria Generală, sunt 7. Nu este o eficientizare ce face el.”

Ediție integrală