George Simion: „Sistemul a acaparat toată puterea în România de 35 de ani”

În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că situația politică și socială din România ar fi fost diferită dacă AUR ar fi obținut un scor de 40% la alegerile din 1 decembrie 2024, scorul pe care partidul său îl are acum în sondaje. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Liderul AUR a subliniat că, în prezent, partidul său reprezintă aproximativ 20% din Parlament, adică unul din cinci români l-au votat, însă insuficient pentru a produce schimbări majore.

Simion a afirmat că întregul sistem politic, pe care îl consideră capturat de aceleași forțe în ultimii 35 de ani, se unește împotriva AUR. În opinia sa, acest context face dificilă implementarea unor reforme, iar alegerile nu sunt recunoscute atunci când nu sunt câștigate de partidele aflate la putere.

George Simion: „Lucrurile ar sta cu totul diferit dacă AUR ar reprezenta 40% din Parlament. Momentan reprezentăm 20%. Lumea la votul din 1 decembrie 2024 a fost dusă, sedusă, de diferite alte idei. Nu am avut un scor mai mare. Unul din cinci români au votat cu AUR. Dacă votau doi din cinci români cu AUR pe 1 decembrie, cu siguranță nu treceau românii prin aceste chinuri batjocoritoare pentru categorii sociale întregi, de la profesori la pensionari.

În momentul în care ai tot sistemul care a capturat puterea de 35 de ani în cazul României și toate partidele se unesc împotriva ta, nu poți face multe lucruri, mai ales când ești într-o țară în care alegerile nu sunt recunoscute dacă nu ies candidații acelor partide.”

