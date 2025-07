În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gheorghe Piperea, politician și Membru al Parlamentului European, a vorbit despre relația sa cu George Simion. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la „Marius Tucă Show”, Gheorghe Piperea a vorbit despre relația sa cu George Simion. Politicianul spune că la scurtă vreme după terminarea alegerilor i-a adresat lui Simion o serie de întrebări legate de procesul electoral. Acesta i-a oferit răspunsuri logice, plauzibile. Imediat după alegeri, spune europarlamentarul, atât presa italiană, cât și presa franceză, îl puneau pe el ca mâna dreaptă a lui Simion. Din această alăturare, Piperea a primit multe acuze. A fost tras la răspundere, întrebat ce a făcut cu voturile și condamnat pentru blat politic, pentru auto-goluri. După ce a lămurit situația cu Simion, politicianul precizează că nu au existat motive pentru care să creadă că s-a întâmplat ceva în neregulă.

Pentru viitor, acesta susține că trebuie să își consolideze o strategie pentru viitor. Piperea ține să menționeze că nu este vorba de relația sa cu Simion, ci că lucrul important este câștigarea unei strategii bune de partid. Ca o metaforă, politicianul spune că el este avocatul și Simion este justițiabilul. Poate chiar mai profund, europarlamentarul susține că relația dintre ei este ca dintre doi frați. Piperea, fratele mai mare și înțelept, Simion cel mic, experimentat politic, dar care mai greșește. Ca idee de final, politicianul vorbește despre viitorul AUR la alegerile din 2028-2029.

„Eu zic că suntem în relații cordiale. I-am pus o grămadă de întrebări, categoric, în legătură cu motivele pentru care s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Mai ales că eu atunci, în perioada respectivă, am fost calificat, în presa franceză și văd, deși nu prea citesc eu presa italiană, că și în presa italiană s-a întâmplat același lucru, eram calificat drept mâna dreapta lui George Simion. Lumea începuse să mă acuze pe mine. Ce ați făcut, că nu știu ce, că știi că apăruse la un moment dat acuzația aceea de blat, de auto-goluri. I-am pus niște întrebări, mi-a dat răspunsurile logice, plauzibile, pe care le are. Nu am motive să cred că a fost ceva în neregulă, dar mai departe de aici rămâne de văzut cum construim viitorul. Pentru că nu e vorba aici de relații. Nu e vorba de relația mea cu George Simion, care desigur, e o relație, cum vezi și tu, corectă și personală. Suntem așa, mai mult decât amici. Suntem ca un fel de Frați. Eu, fratele mai mare și mai înțelept, el, fratele mai mic și mai experimentat politic, dar care câteodată face niște greșeli. Eu, avocatul, el, justițiabilul. Pentru că și asta este. Dar nu asta este important, este importantă strategia de urmat în așa fel încât, așa cum îți spuneam adineauri, în 2028, 2029 să obținem.”, a explicat politicianul.