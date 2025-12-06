Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor este o decizie unică în istoria democrațiilor”

Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor este o decizie unică în istoria democrațiilor”

Cătălin Costache
06 dec. 2025, 13:00, Marius Tucă Show

În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat consecințele anulării alegerilor din 2024, subliniind caracterul fără precedent al deciziei. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a explicat că nu este vorba doar de anularea unui tur de scrutin, ci a ambelor tururi, împreună cu întregul proces electoral: depunerea candidaturilor, campania și desfășurarea votului. El a afirmat că o asemenea măsură nu se regăsește în istoria niciunei democrații moderne..

Ion Cristoiu: „Trebuie să precizăm, este foarte important, nu este vorba de anularea turului 1 sau anularea turului 2, este vorba de o decizie unică în istoria democrațiilor, nu numai în istoria democrației române. Practic s-au anulat cele două tururi, și depunerile de candidaturi, și campania electorală.”

Ediție integrală

Recomandarea video

