Ion Cristoiu: „2024 este o filă albă pentru istoria României, nu știm ce s-a întâmplat”

În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre implicațiile anulării alegerilor prezidențiale din 2024, pe care o consideră o „filă albă” în istoria țării. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a subliniat că anul electoral 2024 rămâne neclar și imposibil de documentat, având în vedere că rezultatele, candidaturile și întregul proces au fost anulate. El a remarcat că nici măcar candidații care au participat nu își pot trece în CV sau în paginile de Wikipedia participarea, deoarece, din punct de vedere instituțional, alegerile nu au existat.

Ion Cristoiu: „Practic, în 2024 noi avem în istoria României o filă albă. Noi nu știm exact ce s-a petrecut. Domnul Mircea Geoană, de exemplu, care a candidat și a obținut un scor, nu poate să scrie în CV-ul lui că a fost candidat, s-au anulat toate. Nici n-ar trebui să mai treacă pe undeva prin Wikipedia, practic s-au anulat și s-a reluat tot procesul electoral. Cel mai important, s-au putut înscrie din nou oameni, să fie noi candidaturi. În istoria României nu există așa ceva.”

Ediție integrală