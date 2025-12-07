Ion Cristoiu: „Pacea din Ucraina nu vine acum. Rușii sunt în control și au inițiativa strategică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum pacea din Ucraina nu va veni prea curând. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Acțiunea lui Putin este considerată, și a declarat acum în India, eliberare. Foarte interesant. Numai că ei mai au un pic… Și atunci toată disputa de acuma nu e despre cu teritoriile cucerite. Este vorba, de fapt, dacă în cadrul procesului de pace, ucrainenii sunt de acord să le dea, să se retragă. E complicat.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum pacea din Ucraina nu va veni prea curând. Acesta susține că rușii sunt în avantaj strategic. Aceștia au inițiativa strategică, adică sunt „călare” pe situație. Jurnalistul susține că și cu o retragere de 2 km, rușii au inițiativa strategică a lui Stalin de la Kursk.