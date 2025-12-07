Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Pacea din Ucraina nu vine acum. Rușii sunt în control și au inițiativa strategică”

Andrei Rosz
07 dec. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum pacea din Ucraina nu va veni prea curând. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Acțiunea lui Putin este considerată, și a declarat acum în India, eliberare. Foarte interesant. Numai că ei mai au un pic… Și atunci toată disputa de acuma nu e despre cu teritoriile cucerite. Este vorba, de fapt, dacă în cadrul procesului de pace, ucrainenii sunt de acord să le dea, să se retragă. E complicat.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum pacea din Ucraina nu va veni prea curând. Acesta susține că rușii sunt în avantaj strategic. Aceștia au inițiativa strategică, adică sunt „călare” pe situație. Jurnalistul susține că și cu o retragere de 2 km, rușii au inițiativa strategică a lui Stalin de la Kursk.

„Nu vine pacea acum. Pentru că rușii sunt în… Rușii dețin, cum să zic eu, inițiativa strategică. Inițiativa, până și militarii o să îți spun. Adică ei sunt călare, gata, gata s-a terminat. Și dacă dau înapoi 2 km, inițiativa strategică este cum a avut-o Stalin după Kursk (nr. Bătălia de la Kursk, 1943). Și apoi nu îi mai interesează pacea. Este foarte important ce s-a întâmplat azi. Putin, ca să terminăm și cu tâmpenie de la noi, Putin a explicat în felul următor… Ei, prin referendum, cele două republici, cu granița aia nenorocită, că am arătat-o, s-au înscris în Rusia. Sunt ale Rusiei. Acțiunea lui Putin este considerată, și a declarat acum în India, eliberare. Foarte interesant. Numai că ei mai au un pic… Și atunci toată disputa de acuma nu e despre teritoriile cucerite. Este vorba, de fapt, dacă în cadrul procesului de pace, ucrainenii sunt de acord să le dea, să se retragă. E complicat. După părerea mea, având în vedere faptul că rușii sunt în ofensivă, Putin nu are niciun interes să le câștige la masa verde. Adică în momentul asta, de aia spun, Marius, că este o tâmpenie, cum se vor învecina ăștia… Habar nu au. Cele două republici nu se învecinează cu România. În momentul în care el ajunge acolo, și-a îndeplinit scopul. Gata și la revedere.”, a explicat jurnalistul.

